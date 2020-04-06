Apple, Sağlık Çalışanları İçin Özel Yüz Koruyucular Üretip Dağıtıyor

Coronavirüs ile mücadelenin en ön cephesinde bulunan sağlık çalışanlarına, büyük bir destek de Apple'dan geldi. CEO Tim Cook, Apple'ın özel yüz koruyucular ürettiğini ve dağıtımını gerçekleştirdiğini açıkladı.

  • Levent Öztürk
Apple'dan Corona savaşına destek

Apple, Pazar günü firma genelinde Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için yüz koruyucuları tasarlama, üretme ve gönderme çalışmalarını başlattığını duyurdu. Apple CEO'su Tim Cook'un Twitter üzerinde bir videoda açıkladığı üzere ilk parti üretim Santa Clara Valley'deki bir Kaiser tesisine gönderildi.

Cook, "kahraman sağlık çalışanlarını" desteklemek için Apple ekiplerinin çalışmaya devam ettiklerini, koruyucuların düz bir şekilde paketlendiğini ve iki dakika içerisinde kurulabildiğini söylerken, doktorlardan aldıkları geri bildirimin de oldukça pozitif olduğunu belirtti. Ayrıca Cook, bu haftanın sonuna kadar bir milyon koruyucu göndermeyi ve devamındaki her haftada da bir milyonun üzerinde gönderim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Cook'un söylediğine göre firma, ABD genelinde sağlık ve hükümet görevlileri ile koordine olarak koruyucuların en gerekli oldukları yerlere teslim edilmesini sağlıyor ve hızlı bir şekilde gönderimleri ABD'nin dışına da yaymayı hedefliyor. Cook'un söylediğine göre şu ana kadar tedarik zincirinden alınmış yüz maskelerinin sayısı 20 milyonu geçti.

Bunun küresel bir çaba olduğunun altını bir kez daha çizen Cook, Apple için bunun bir "sevgi ve minnettarlık" çalışması olduğunu ve maskelerin en gerek duyulan yerlere bağışlandığını garantilemek için hükümetler ile sürekli ve yakın bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

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