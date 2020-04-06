Apple, Sağlık Çalışanları İçin Özel Yüz Koruyucular Üretip Dağıtıyor

Apple, Pazar günü firma genelinde Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için yüz koruyucuları tasarlama, üretme ve gönderme çalışmalarını başlattığını duyurdu. Apple CEO'su Tim Cook'un Twitter üzerinde bir videoda açıkladığı üzere ilk parti üretim Santa Clara Valley'deki bir Kaiser tesisine gönderildi.
Cook, "kahraman sağlık çalışanlarını" desteklemek için Apple ekiplerinin çalışmaya devam ettiklerini, koruyucuların düz bir şekilde paketlendiğini ve iki dakika içerisinde kurulabildiğini söylerken, doktorlardan aldıkları geri bildirimin de oldukça pozitif olduğunu belirtti. Ayrıca Cook, bu haftanın sonuna kadar bir milyon koruyucu göndermeyi ve devamındaki her haftada da bir milyonun üzerinde gönderim yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020
Cook'un söylediğine göre firma, ABD genelinde sağlık ve hükümet görevlileri ile koordine olarak koruyucuların en gerekli oldukları yerlere teslim edilmesini sağlıyor ve hızlı bir şekilde gönderimleri ABD'nin dışına da yaymayı hedefliyor. Cook'un söylediğine göre şu ana kadar tedarik zincirinden alınmış yüz maskelerinin sayısı 20 milyonu geçti.
Bunun küresel bir çaba olduğunun altını bir kez daha çizen Cook, Apple için bunun bir "sevgi ve minnettarlık" çalışması olduğunu ve maskelerin en gerek duyulan yerlere bağışlandığını garantilemek için hükümetler ile sürekli ve yakın bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
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