Apple, Sağlık Çalışanları İçin Özel Yüz Koruyucular Üretip Dağıtıyor

Coronavirüs ile mücadelenin en ön cephesinde bulunan sağlık çalışanlarına, büyük bir destek de Apple'dan geldi. CEO Tim Cook, Apple'ın özel yüz koruyucular ürettiğini ve dağıtımını gerçekleştirdiğini açıkladı.