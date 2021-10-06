Apple, Sitesinde Yayınladığı Duygusal Video ile Steve Jobs'u Andı!

Steve'i Anıyoruz... Dün, Apple'ın web sitesi ziyaretçilerini bu sözle karşıladı. Bunun sebebi ise, Steve Jobs'un ölümünün onuncu yıldönümü olmasıydı. Şirket, Apple'ın kurucu ortağı ve eski CEO'sunun sözlerini anlatan bir de video yayınladı.
Video, Jobs'un kendi sesinden, şu sözleriyle başlıyor: "Büyürken birçok insan size dünyayı olduğu gibi kabullenmeniz ve bir düzen içinde yaşayıp çok fazla duvara toslamamaya çalışmanız gerektiğini söyler. Oysa çevrenizde gördüğünüz ve hayat dediğiniz şeyin aslında sizden daha akıllı olmayan insanlar tarafından yaratıldığını anladığınızda, hayat işte o zaman engin bir şekilde önünüze serilir. Ve hayatı değiştirebilirsiniz. Bir fark yaratabilirsiniz. Başka insanların da kullanabileceği şeylere imza atabilirsiniz."
Videonun devamında Jobs'un gençliğinden ve Apple'da geçirdiği zamandan görüntüler sergileniyor. Tabii ki iPod ve iPhone gibi ürünlerin tanıtımları da videoda kendilerine yer buluyor. Jobs'u yine iyah balıkçı yakasını, mavi kot pantolonunu ve spor ayakkabılarını giyerken görüyoruz.
Bir Mesaj da Steve Jobs'un Ailesinden...
Apple'ın web sitesi, tüm bunların yanında Jobs'un ailesinden bir not da yayınlamış durumda. Bu not şu şekilde:
"Geçtiğimiz on yıl boyunca bizler için yas ve iyileşme süreci el eleydi.
Zaman içinde şükran duygumuz yaşadığımız kayıp kadar büyüdü.
Her birimiz teselli bulmak için farklı yollar izlesek de Steve'e ve bize öğrettiklerine duyduğumuz sevginin yarattığı çok güzel bir yerde buluştuk.
Steve'in üstün yeteneklerinden biri olan öğretici gücü halen bizimle.
O bizlere dünyanın güzelliklerine açık olmayı, yeni fikirler karşısında heyecan duymayı, ileri görüşlü olmanın önemini ve her şeyden önemlisi kendi başlangıç zihnimizde alçak gönüllülüğümüzü korumayı öğretti.
Bugün birçok şeyi Steve'in gözünden görmeye devam ediyoruz ama kendi bakış açımıza sahip olmayı da ondan öğrendik. Steve bize yaşam için bir araç sağladı ve bu araç her zaman bize çok yardımcı oldu.
En önemli tesellilerimizden biri de güzellik kavramıyla Steve arasında kurduğumuz bağ. İster ağaçlarla kaplı bir yamaç ister ustalıkla tasarlanmış bir obje olsun, ne zaman güzel bir şey görsek Steve'in ruhunun bizimle olduğunu hissediyoruz. O, acı çektiği yıllarda bile varoluşun güzelliğine olan inancını hiçbir zaman yitirmedi.
Belleğimiz, kalbimizdekileri ifade etmekte yetersiz kalıyor. Onu çok ama çok özlüyoruz. Bir eş ve bir baba olarak bizimle olduğu için çok şanslıydık."
Steve Jobs Ne Zaman, Neden Öldü?
Steve Jobs, 5 Ekim 2011'de pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Apple'ın kurucu ortağı, görev süresi boyunca iPhone, iPad ve Mac OS X gibi devrim niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdü ve Apple'ı trilyon dolardan bile daha büyük bir şirket haline getirdi. Steve Jobs'un ölümünün ardından CEO koltuğuna oturan Tim Cook, halen bu görevini sürdürüyor.
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