Apple'dan "Ultra" iPad Geliyor: Dev Ekranı ile Galaxy Tab S8'e Rakip Olacak

Samsung, ilk "Ultra" tableti üzerinde çalışıyor ve görünene göre büyük ekran tablet formatını sürdürmeye karar veren tek şirket de değil. Apple'ın da benzer bir ürün ile gelişmekte olan bu özel tablet pazarı alanında rekabet edebilmek için 15 inçlik devasa bir iPad üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Bloomberg'in söylediğine göre 15 inçlik iPad 2022'de piyasaya sürülmeye hazır olmayacak. Bu nedenle Apple rekabet için biraz geç kalabilir. Yine de şirketin, kendisi bir adım atmadan önce Samsung'un yeni kapılar açmasını beklemesi doğal karşılanabilir. Galaxy Tab S8 Ultra muhtemelen 14.6 inç ile büyük ekranlı tabletler için kapıyı açacak ve göründüğü üzere Apple, yanıtı daha sonra verecek.
15 inçlik iPad satışa çıktığında Galaxy Tab S8 Ultra göreceli olarak eskimiş olabilir ancak Ultra tablet serisi muhtemelen devam edecektir ve bu nedenle her yıl daha yeni modellerin piyasaya sürüleceği tahmin edilebilir.
Söylentilere göre Apple, 15 inç iPad'in iPad Pro serisinden çok daha güçlü bir mobil üretkenlik merkezi olmasını hedefliyor. Bu, performans için konfordan ödün veren bir multimedya tablet olacak ancak bir masanın üzerine yerleştirildiğinde ve uygun aksesuarlara bağlandığında bir masaüstü bilgisayar olarak çalışabilecek.
Apple, multimedya yeteneklerini geliştirmek ve daha güçlü bir hoparlör sistemine yer açmak için 15 inç iPad'inde daha kalın bir profil seçebilir. Böyle bir seçim bir kez daha, mobilite ve konfordan ziyade multimedya tüketimi ve üretkenliğe yönelik bir tercihi gösterecektir...
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