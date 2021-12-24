Apple'dan "Ultra" iPad Geliyor: Dev Ekranı ile Galaxy Tab S8'e Rakip Olacak

Apple, Samsung'un beklenen dev ekranlı tableti Galaxy Tab S8 Ultra'ya yine dev bir ekrana sahip olacak olan iPad Ultra ile cevap verecek!

  • Levent Öztürk
Dev gibi bir iPad Ultra geliyor!

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