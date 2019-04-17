Apple ve Qualcomm, Davaları Sonlandırdı!
Apple ve Qualcomm, yıllardır devam eden yasal savaşı sonlandırma kararı aldı!
Apple ve Qualcomm arasında devam eden yasal savaş, resmi olarak sonlandı. Yayınlanan basın bildirisine göre iki firma, devam eden tüm davaları sonlandırarak lisans ve yonga tedarik kontratlarını yenileme kararı aldı.
Apple ve Qualcomm arasındaki mücadele yıllardır mahkemelerdeydi. Bunlar arasında milyar dolarlık bir patent iddiası, Apple tarafından Qualcomm'un karşısına konulmuştu. Apple, Qualcomm'un mobil iletişim teknolojisi için aşırı ücretlendirme yaptığını savunuyordu. Apple lisans ücretlerinin yanında iPhone'da kullandığı modem yongaları için de ödemede bulunuyordu.
Cnet'e göre Apple'ın avukatları, Qualcomm'un "çifte satış" yaptığını, 2010 - 2016 yılları arasında Apple'a yaptığı yonga satışlarından 16,1 milyar dolar ve lisans ücretlerinden 7,23 milyar dolar elde ettiğini öne çıkardı. 27 milyar dolarlık duruşmada Qualcomm, sözleşmenin ihlalinden dolayı tazminat istiyordu.
Ancak bu savaş artık bitti. Anlaşmaya göre iki firma, 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli "altı yıllık bir lisans anlaşması" yaptı. İki yıl uzatma seçeneği bulunan anlaşmanın içinde bir yonga tedarik anlaşması da bulunuyor. Anlaşmaya göre dünya çapındaki tüm davalar iptal edildi. Firmalar arasında Almanya ve Çin'de de davalar devam etmekteydi.
Şu an itibariyle anlaşma için hangi firmanın daha çok taviz verdiği bilinmiyor. Apple, gelecekte Huawei'nin 5G yongasını kullanmak veya Intel'in vaatlerine güvenmek yerine Qualcomm ile anlaşmanın daha kolay olacağını düşünmüş olabilir.
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