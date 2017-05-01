Apple ve Qualcomm Savaşı Çirkin Bir Hal Alıyor!
İki dev arasındaki hukuk savaşı devam ederken Apple'ın bu hareketi, Qualcomm'u zor durumda bıraktı!
Qualcomm ve Apple arasında devam eden hukuki savaş, Qualcomm'un yeni suçlamalarıyla hız kazandı. İşlemci üreticisinin açıklamasına göre Apple, lisans ücretlerinin aşırı olduğu gerekçesiyle iPhone üreticilerine lisans ücreti ödemeyi durdurdu.
Hukuk savaşı Apple'ın Qualcomm'u Ocak'ta "konumunu kötüye kullanmakla" suçlayıp 1 milyar dolar istemesiyle başlamıştı. Qualcomm'un mobil cihazları WiFi veya mobil ağlara bağlayan modem yongalarında büyük bir liderliği bulunuyor ve bu yüzden firmanın teknolojilerini "Adil, makul ve ayrımcı olmayan" şartlar altında lisanslaması gerekiyor. Apple'a göre Qualcomm bunu yapmadı ve teknolojilerini diğer lisans verenlerin toplamından beş kat fazla ücretlendirdi.
Apple'ın davasına hafif bir cevap vermeyen Qualcomm, Apple'a karşı kendi davasına açarak Apple'ın iPhone 7'deki modem yongalarını yavaşlattığını ve Qualcomm yongalarıyla rakip yongalar arasındaki performans farkını yanlış yansıttığını söyledi.
Şimdi ise Apple'ın iPhone üreticilerine borçlu olduğu parayı tuttuğu ortaya çıktı. Qualcomm, patentlerinin lisansını ortaklarına direkt olarak verse de Apple biraz farklı davranıyor ve Foxconn gibi ortaklarla kendi anlaşmalarına göre ödemelerde bulunuyor. Qualcomm yöneticisi Don Rosenberg, Apple'ın "Qualcomm'un lisans sahipleriyle yaptığı araştırmalara uygun olmayan müdahalelerde bulunduğunu" söylüyor.
Bu hamle Qualcomm'un geçen hafta yayınladığı finansal tahminlerini düzenlemesine yol açtı. Buna göre firma, üç aylık gelirlerinin 4,8 milyar dolar - 5,6 milyar dolara ulaşmasını bekliyor (5,3 - 6,1 milyar dolar yerine).
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