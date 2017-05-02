Apple ve Tesla, Düzenlemelere Güncelleme İstiyor...
Apple ve Tesla, sürücüsüz - otonom araçlar konusunda, bazı düzenlemeler istediklerini açık açık ortaya koydu!
Kaliforniya şu anda otonom sürüş için en sevilen test alanı olarak görülüyor. Dünya'daki büyük teknoloji firmalarının pek çoğunun merkezi burada ve eyalet, otonom araçların testleri için bazı özel kanunlara sahip. Ancak Tesla ve Apple, bazı düzenlemelerde yakın zaman içinde ufak değişikler talep ediyor.
Özellikle Apple, insan sürücülerin kontrolü ellerine almak zorunda kaldıkları durumlar hakkında daha az bilginin paylaşılmasını istiyor ve bu yeni teknolojinin sorunlarının duyurulmasının, güven sorunu yaratabileceğini iddia ediyor.
Apple'ın Kaliforniya'daki Department of Motor Vehicles'a (Motorlu Taşıtlar Bakanlığı – DMV) bildiriminde, firmanın "makine öğrenimi ve otomasyon araştırmalarına ağır yatırımlar yaptığını" söylüyor Ancak Apple'ın tam olarak neyi test ettiği hala açıklanmış değil.
Hem Tesla hem de Apple, DMV çağrılarında daha ağır otonom araçları da deneme izni istiyor. Elon Musk'ın firmasının bir otonom kamyon testine başlamak istediği zaten biliniyordu ve görünene göre Apple'ın da bu yönde tasarımları bulunmakta.
Tesla'nın, Apple'ın ve diğer firmaların Kaliforniya'dan istedikleri düzenleme güncellemelerinin arasında, kendini süren arabaların içerisinde insan olmadan özel alanlarda test edilme izni de var.
Ayrıca Google'ın ana firması Alphabet'in sahibi olduğu Waymo ve Uber de kendi isteklerini göndermiş durumdalar. Waymo, otomobil üreticilerinin kendi araçlarının suçu olmayan kazalardan sorumlu tutulmamalarını isterken, Uber de ücretli müşterilerinin testler sırasında otonom araçları kullanabilmelerini talep ediyor...
Levent Öztürk
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