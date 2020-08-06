Apple Watch 6 İçin Yeni Sızıntılar, Yeni Özellikleri Ortaya Çıkarttı

Apple'ın gelecek akıllı saati Watch 6 için yeni sızıntılar ortaya çıktı. Apple Watch 6'da batarya kapasitesi belli olurken, SpO2 özelliği de göründü.

  • Ercan Uğurlu
Apple Watch 6 İçin Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Apple'ın önümüzdeki ay gerçekleştirmesi beklenen yeni lansmanı ile iPhone 12 serisinin yanında yeni akıllı saati Watch 6'yı da tanıtması bekleniyor. Apple Watch 6 için yeni yayınlanan sızıntılar arasında ise, akıllı saatin batarya kapasitesi ve diğer özelliklerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

DigiTimes'ın raporuna göre Apple'ın yaklaşan akıllı saati için daha önce de ortaya çıkan sızıntılar doğru olacak gibi. Kandaki oksijen seviyesini analiz edebileceği konuşulan Apple Watch 6, böylece diğer akıllı saat üreticileri tarafından da yakın zamanda sunulan bu özellikle beraber gelecek.

SpO2 ölçümü ile beraber solunum problemleri ve diğer sağlık sorunlarına ayna tutabilecek olan Apple Watch 6'nın batarya kapasitesi de son sızıntı ile kendini gösteriyor. Raporda, 262.9 mAh, 265.9 mAh ve 303.8 mAh gibi 3 farklı kapasiteden söz edilirken, bunlar muhtemelen Apple Watch 6'nın farklı boyut ve modellerine uygun olarak dağıtılacak. Elbette yine de bunlar kesin bilgiler değil. Gerçeği hep birlikte Apple'ın eylül ayında düzenlemesi beklenen etkinliğinde öğreneceğiz.

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