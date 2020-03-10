Apple Watch 6'un Yeni Özellikleri Belli Oldu

Apple Watch 6'ya ilişkin yeni sızıntılar, Apple'ın yeni saatinde "sonunda" uyku takibi yapılabileceğini ve daha iyi ebeveyn kontrollerinin geleceğini gösteriyor. Elbette daha fazlası da var...

  • Ercan Uğurlu
Apple Watch 6'un Yeni Özellikleri Belli Oldu!

Apple'ın bir sonraki akıllı saati olacak olan Watch Series 6'nın elbette yeni özelliklerle gelecek olması kaçınılmaz. Ancak bunların ne olacağı bugüne kadar bilinmiyordu. Şimdi ise yeni gelen sızıntılar, Apple'ın yeni akıllı saatinin iyi uyku takibi yapılabileceğini, daha iyi ebeveyn kontrolü özellikleri sunulacağını ve daha fazlasını ortaya koyuyor.

Evet, Apple Watch 6'da sonunda uyku takibi özelliği yer alacak. Yıl 2020, uyku takibi yapmayan en ufak bir akıllı bileklik bile neredeyse kalmamışken, sonunda Apple'ın da Watch Series 6 ile beraber uyku takibi özelliğine kavuşacak olması sevindirici.

Apple Watch 6'da uyku takibi özelliğinin yer alacağı bilgisini paylaşan 9to5Mac ekibi, bunun yanında yeni saate ilişkin çok sayıda bilgi paylaşmış. Bunlardan biri de, yeni Watch 6'nın watchOS 7 işletim sistemiyle beraber geleceği olurken, ayrıca saatte daha gelişmiş ebeveyn kontrolleri yer alacak.

Ayrıca Watch 6'da yeni bir özellik daha yolda. Şu an Fitbit Versa 2'de halihazırda yer alan oksijen seviyesi izleme yeteneği, Watch 6'da da yer alabilir. Watch 6 ile beraber kandaki oksijen seviyesini de ölçümleyebileceği iddia edilirlen, bunun donanımsal olarak nasıl yapılacağı şu an bilinmiyor. Ancak bu bir optik sensör olacak gibi görünüyor. Muhtemelen böylesi bir sensör ile kandaki oksijen seviyesi ışık dalgaları yayan bir SpO2 sensörü ile ölçülecek. Ancak bunun nasıl yapılacağını ve Watch 6'da olup olmayacağını ancak bekleyip görebileceğiz.

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