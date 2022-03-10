Apple Yeni Canavar Bilgisayarı Mac Studio'nun Performans Testleri Sızdı

Yeni Mac Studio, sızdırılan karşılaştırma ölçütleri doğruysa, Apple'ın en güçlü (ve pahalı) Mac Pro'sunu kolayca geride bırakan inanılmaz bir bilgisayar olabilir. MacRumors'un bildirdiği üzere, PC işlemcilerinin yeteneklerini test eden Geekbench 5 yazılımının kıyaslama sonuçları, tek çekirdekli testlerde 1.793 ve çok çekirdekli testlerde 24.055 puan alan 20 çekirdekli M1 Ultra'ya sahip bir Mac Studio'yu gösteriyor.
Bunlar, özellikle aynı testlerde 1.152 ve 19.951 puan alan 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemcili Mac Pro ile karşılaştırıldığında etkileyici rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu puanlar, M1 Ultra'nın 28 çekirdekli Mac Pro'ya kıyasla çok çekirdekli performansta %21 ve tek çekirdekli performansta %56 daha hızlı olduğunu gösteriyor.
Tek çekirdek performansı, genel olarak daha az çekirdeğe sahip olmasına rağmen M1 Ultra'nın Xeon W'dan daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Intel Xeon W, çok ağır iş yükleri için tasarlanmış güçlü, profesyonel düzeyde bir işlemci, bu nedenle Apple'ın daha iyi performans gösterebilecek çiplerle ortaya çıkmış olması, özellikle M1 Ultra'nın daha düşük güç tüketimi göz önüne alındığında, oldukça etkileyici bir durum.
Bu kıyaslama sonuçları doğrulanmasa da gerçekçi görünüyor ve Apple'ın hem Mac Studio'nun hem de M1 Ultra'nın tanıtıldığı Mart Etkinliğinde açıkladığı performans iyileştirmelerine karşılık geliyor.
M1 Ultra, temel olarak birbirine bağlı ve tek bir dev, süper güçlü SoC (Çip Üzerinde Sistem) olarak işlev gören iki M1 Max çipinden oluşan çok etkileyici bir set. Mac Studio, M1 Ultra'yı kullanan ilk cihaz olacak. Bu nedenle, bir Mac mini'den çok daha büyük olmayan kompakt bir tasarımda bu düzeyde performans sunması, bazı kişilerin eskiyen Intel Xeon işlemcili Mac Pro'nun artık modasının geçtiğini düşünebileceği anlamına geliyor.
Şu anda durum kesinlikle böyle görünse de, Apple, yeni bir Mac Pro'nun da yolda olduğunu söylüyor. Mac Pro'dan, sadece etkinliğin sonunda çok kısa bir şekilde bahsedildi. Mart Etkinliğinin sonunda CEO Tim Cook, Mac Studio'nun güç söz konusu olduğunda Mac mini ve Mac Pro arasında yer alacağını söyledi ve aynı zamanda Mac Pro'nun şirketin Apple M1 tabanlı çiplere geçmemiş olan Mac'lerinin sonuncusu olduğunu kabul etti.
Dolayısıyla, Mac Studio şu anda bir Mac Pro katili gibi görünse de, muhtemelen yakın gelecekte daha güçlü M1 çiplerine sahip yeni bir Mac Pro göreceğiz.
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