"Hibrit bilgisayar" Apple Mac Studio Resmi Olarak Tanıtıldı!

Apple, Mac mini ve Mac Pro karışımı hibrit bilgisayarı Mac Studio'yu resmi olarak tanıttı.

  • Levent Öztürk
Hibrit bilgisayar Apple Mac Studio tanıtıldı
Apple

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