"Hibrit bilgisayar" Apple Mac Studio Resmi Olarak Tanıtıldı!

Kısa süre önce ortaya çıkan söylentilerin doğruluğu onaylandı. Apple, Mac mini ve Mac Pro arasında yer alan yüksek güçlü bir ekransız masaüstü bilgisayar tanıttı. Firma, 20 çekirdekli M1 Ultra çipine, 64 çekirdekli GPU'ya ve "mini" benzerinden daha fazla genişlemeye sahip kompakt bir makine olan Mac Studio'yu sahneye sürdü. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Apple oldukça iddialı bir performans seviyesinin sözünü veriyor: Studio'nun CPU görevlerinde 28 çekirdekli Intel Mac Pro'dan yüzde 60'a kadar daha hızlı olduğunu, en hızlı Mac grafik kartından yüzde 80 daha hızlı olduğunu ve aynı anda 18 adede kadar 8K ProRes 4:2:2 video akışı ile başa çıkabildiğini söylüyor.
Arkasında dört Thunderbolt 4 bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet ile aksesuarlar ve çevresel birimler için birçok farklı seçenek bulunuyor. Görünene göre Apple, ön bağlantı noktalarına yönelik isteğin de farkında ve iki USB-C bağlantı noktası ve bir SD kart yuvası sayesinde göreceli olarak kısa yükleme işlemleriniz için cihazın arkasına uzanmanıza gerek kalmayacak.
Bilgisayar ayrıca güç açısından da oldukça verimli gözüküyor. Apple, Mac Studio'nun benzer performans seviyelerinde 16 çekirdekli bir Windows'tan yaklaşık 100W daha az güç kullandığını iddia ediyor. Tabii ki performansın gerçek hayatta nasıl bir performans göstereceği net değil, ancak Apple'ın bir masaüstü Mac'i üst düzey tüketici PC kuleleriyle karşılaştırması bile dikkate değer bir güven işareti olarak yorumlanabilir.
M1 Max, 32GB RAM ve 512GB SSD'ye sahip olan Mac Studio'nun fiyatı 1.999 dolardan başlıyor ve 18 Mart'ta satışa sunulacak. Ön siparişler ise bugün başlıyor. M1 Ultra ve 64 GB RAM'e sahip olan sürümü ise 3.999 ABD Doları fiyat etiketini barındıracak. Tamamlayıcı 27 inç Apple Studio Ekranı 1,599 ABD doları fiyatına sahip ve tahmin edilebileceği gibi Magic Keyboard (Touch ID'li), Magic Trackpad ve Magic Mouse gibi aksesuarları ayrı olarak satın almanız gerekecek.
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