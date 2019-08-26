Apple'ın 199 ve 299 Dolarlık Kitapları!
Apple'ın şimdiye kadar, fiyatı 199 ve 299 dolar arasında değişen, "Designed by Apple in California" imzalı kitaplar sattığını biliyor muydunuz?
"Designed by Apple in California" kitabı (Türkçesi 'Apple Tarafından Kaliforniya'da Tasarlandı") Apple tarafından, yaklaşık üç önce sene önce piyasaya sürülmüştü. Kitabın 10 inçlik sürümü, 199 dolarlık yüksek fiyatıyla gülüşmelere yol açmıştı. 13 inçlik 299 dolarlık fiyatı ise aklınızı zorlamaya yetiyordu.
Kitabın içerisinde Apple'ın şirket sırları veya iPhone'un devre şemaları değil, son 20 yıldaki Apple ürünlerinin resimleri bulunuyor. Ancak görünüşe göre Apple, kitabı artık satmıyor. Sayfa, Apple'ın web sitesinde hala erişilebilir durumda ancak Cult of Mac'e göre "satın al" bağlantısına tıkladığınızda sayfanın bulunamadığına dair bir uyarı alıyorsunuz. Biz sayfayı açtığımızda, satın al bağlantısını hiç göremedik. En azından haber yayına hazırlanırken durum böyleydi.
Steve Jobs'un anısına hazırlanan kitapta 450 Apple ürünün büyük fotoğraflarına keyifle bakabiliyorsunuz. Kitap, 1998'de çıkan iMac'e kadar geri gidiyor. Kitapta Apple'ı geçtiğimiz günlerde bırakan ve kendi şirketini kuran Jony Ive'nin de tasarımlarını görebiliyorsunuz.
Apple kitabı satmayı gerçekten bıraktıysa, ona sahip olmak için muhtemelen daha çok para ödemeniz gerekecek. Kitabı eBay'de 300 dolara satışa çıkaranlar (küçük sürümünü) ve hatta satanlar, şimdiden var.
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