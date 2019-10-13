Apple'ın Beklenen Sürprizi 2020'de Gelebilir!

Apple'ın uzun zamandır dedikodulara konu olan cihazı, 2020'de gelecek gibi görünüyor. Üstelik yalnız da gelmeyecek!

  • Ercan Uğurlu
Apple AR Gözlük 2020'de Geliyor!

Apple'ın bir süredir konuşulan arttırılmış gerçeklik gözlüğü Apple AR için geri sayım başladı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Apple AR'ı 2020'de tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra Apple, 2020'de yalnızca arttırılmış gerçeklik gözlüğünü değil, aynı zamanda yeni bir telefon daha tanıtacak.

Apple'ın yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in ülkemizde satışa sunulacağı fiyatlar henüz açıklandı. Ancak çok geçmeden aileye yeni bir model daha katılacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlara göre 2020'nin başında geleceği söylenen Apple'ın "ucuz iPhone" modeli iPhone SE'nin halefi iPhone SE 2, yeni gelen analist raporlarıyla bir nevi doğrulandı. Buna göre iPhone SE 2'yi 2020'nin başlarında görebileceğiz.

Kuo'nun iPhone SE 2 için işaret ettiği tarih, 2020'nin ilk çeyreği olurken, Apple AR için ise 2020'nin ikinci çeyreğini öngörüyor. Öte yandan yeni iPad Pro hakkında da düşüncelerini aktaran Kuo, ToF kameraya sahip olacak ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarında kullanılacak olan yeni iPad Pro da, 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtılacak.

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