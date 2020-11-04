Apple'ın Muhtemel Katlanabilir Telefonu iPhone Flip İçin Yeni Bir Patent

Apple'ın katlanabilir telefon furyasına ne zaman katılacağını henüz bilmiyoruz. Ama bu patent, en azından bir "iPhone Flip" için çalıştığını doğruluyor.

  • Levent Öztürk
iPhone Flip için yeni bir patent ortaya çıktı
Apple / Patently Apple

Katlanabilir telefonlar, akıllı telefonların geleceği olabilecek yenilikçi cihazlar olarak görülüyor. Ancak bu tip telefonların telefonların ciddi dayanıklılık problemleri olabileceği de bir gerçek. Neyse ki Apple, görünene göre kendi iPhone Flip'i için bu soruna bir çözüm bulmuş olabilir.

Apple'ın bir süredir katlanabilir bir telefon (muhtemelen iPhone Flip veya iPhone Fold olarak adlandırılabilir) fikri ile ilgilendiği bir gerçek. Şu ana kadar görülen çeşitli sızıntılar ve patentler dolayısıyla, en azından bu kadarından emin olabiliriz. Apple'ın yeni bir patenti ile ortaya çıkan bir söylenti ise, firmanın katlanabilir telefonlardaki en büyük problemi çözmeyi amaçladığını öneriyor.

Patently Apple tarafından fark edilen patent için Nisan ayında başvurulmuş ve 27 Ekim 2020 tarihinde bu patent yayımlanmış. Patentte çatlamaları önlemek için tasarlanmış, katlanabilir ekranlar için koruyucu bir katmanın detayları veriliyor.

Bu "kaplama katmanı" hem çatlakların oluşmasına karşı cihazı koruyor, hem de var olan mikro-çatlakları dolduruyor. Bu doldurma işlemi, patent tarafından da belirtildiği gibi, cam kırıklarının mikro-çatlakların varlığından güç bularak başlamaya yönelik bir yatkınlığının bulunmasından dolayı oldukça önemli. Bu çatlakların doldurulması ile de ekranın kırılma ihtimali azalıyor.

Hareketli parçalarından – ve esnek ekranından – dolayı katlanabilir telefonların normal akıllı telefonlara göre hasarlara karşı daha savunmasız oldukları rahatlıkla söylenebilir. Bu yüzden de cihazın dayanıklılığının arttırılması alıcılar ve son kullanıcılar için oldukça önemli.

Tabii ki patentler söz konusu olduğunda, her zamanki gibi bu patentin ticari bir ürüne dönüşme garantisinin bulunmadığını belirtmekte fayda var ve bu patent, sadece Apple'ın bu konuyu incelediği anlamına geliyor. Her ne kadar firmanın bir katlanabilir telefon prototipi olduğuna yönelik söylentiler bulunsa da, firmanın böyle bir telefonu sunacağından bile emin olmamız şimdilik mümkün değil.

Ancak Samsung ve Huawei gibi rakip firmalar birkaç yıldır katlanabilir telefonlar sunuyor. Yine de henüz bu cihazlar çok yaygınlaşmış değil ve bu yüzden Apple'ın bu alana adım atmak için acelesi olmadığı kesin.

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