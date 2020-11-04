Apple'ın Muhtemel Katlanabilir Telefonu iPhone Flip İçin Yeni Bir Patent

Apple'ın katlanabilir telefon furyasına ne zaman katılacağını henüz bilmiyoruz. Ama bu patent, en azından bir "iPhone Flip" için çalıştığını doğruluyor.

04 Kasım 2020 19:00

Levent Öztürk