Apple'ın Tanıtım Sırasında Anlatmadığı, Gizli Kalan 6 Yeni iOS 14 Özelliği

Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde tanıttığı iOS 14 işletim sistemi hakkında her şeyi anlatmadı, bazılarını gizlemeyi tercih etti. Peki, bu özellikler hangileri ve ne işe yarıyorlar? İşte Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde bahsetmediği 6 yeni iOS 14 özelliği!