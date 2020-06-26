Apple'ın Tanıtım Sırasında Anlatmadığı, Gizli Kalan 6 Yeni iOS 14 Özelliği

Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde tanıttığı iOS 14 işletim sistemi hakkında her şeyi anlatmadı, bazılarını gizlemeyi tercih etti. Peki, bu özellikler hangileri ve ne işe yarıyorlar? İşte Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde bahsetmediği 6 yeni iOS 14 özelliği!

  • Ercan Uğurlu
İşte Apple'ın Anlatmadığı 6 Yeni iOS 14 Özelliği

Apple, henüz birkaç gün kadar önce yeni işletim sistemi olan iOS 14'ü tanıttı ve özelliklerinden geniş çapta bahsetti. iPhone 12'lerde kullanılacak olan iOS 14 işletim sistemi hakkında bilinmesi gereken hemen her şeyi sizlere anlatmıştık: iOS 14 özellikleri, hangi iPhone modelleri ile uyumlu olacağından ve gizlenen iPhone 12 ipuçlarından bahsetmiştik. Şimdi de Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde bahsetmediği 6 yeni iOS 14 özelliğini açıklıyoruz.

1. Telefona Vurarak Kontrol Edin

Evet, ilginç gibi görünebilir, fakat bu özellik iOS 14 ile beraber geliyor. Back Tap adı verilen bu özelliği Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma yolunu izleyerek aktifleştirebiliyor ve böylece telefona hafifçe vurarak bazı fonksiyonları çalıştırabiliyorsunuz.

2. Ses Tanıma İle Tetikte Olun

Beklenmedik bir başka özellik de yine Ayarlar > Erişilebilirlik kısmında karşımıza Ses Tanıma şeklinde çıkıyor. Burada yangın alarmaları, sirenler, duman alarmları, hayvanlar, araba kornaları, kapı zilleri gibi bir dizi seçenek karşınıza çıkıyor. Bu seslerden dilediğinizi seçtiğinizde, iPhone eğer çevrede bu sesleri duyarsa size anında bildirimde bulunuyor ve böylece farkında olmadığını durumlarda çevredeki tehlikelere karşı sizi uyarabiliyor.

3. Kapsamlı Geri Düğmesi

Artık ekranda fonksiyonel bir geri düğmesi yer alacak. Basılı tutma süresine göre hareket edecek olan bu düğme, birden fazla menü katmanından kademeli olarak geri dönmeyi sağlayacak.

4. Özel Widget'lar

iOS 14'teki en büyük yeni özelliklerden biri ana ekrana widget ekleme desteği oluyor. Bu yeni özellik ile beraber kullanıcılar, istedikleri widget'ları ana ekranda diğer simgelerin arasına yerleştirebilecekler.

5. Trafik Kameralarını Söyleyecek

iOS 14'te yer alan önemli özelliklerden biri de sürücüler için geliyor. Apple Maps, iOS 14 ile beraber yebi özellikler kazanıyor ve bunlardan biri de, artık hız ve trafik kameralarının yerlerini bildirebilmesi. Kullanıcılar gezinirlerken yaklaşan hız ve trafik kameraları hakkında bilgi edinebilecekler. Ayrıca Apple Maps ile pek çok yeni özellik daha geliyor ve bunların başında da özel güzergahlar oluşturabilmesi oluyor.

6. Artık Kendi Mailinizi Kullanabilirsiniz

Son olarak iOS 14 ile beraber mail ve web tarayıcı konusunda da esneklik sağlanıyor. Artık illa Mail ve Safari kullanmak zorunda değilsiniz. Üçüncü parti çözümlerini de kullanabileceksiniz.

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