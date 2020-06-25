iOS 14'ün Yeniliklerinde Saklanan iPhone 12 İpuçları

Apple'ın henüz tanıttığı iOS 14 işletim sisteminde yer alan yeniliklerden bazıları, bize sıradaki iPhone'lar, yani iPhone 12 serisi hakkında önemli ipuçları veriyor.

  • Levent Öztürk
iOS 14'teki iPhone 12 ipuçları
Apple

Geçtiğimiz gün düzenlenen WWDC 2020 etkinliği ile birlikte, iOS 14'e ilk bakışımızı yapmış olduk. Apple'ın iPhone işletim sisteminin bu yeni sürümünün, bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 12 telefonlarının resmi olarak duyurulması ile birlikte yayınlanması bekleniyor.

iOS 14'e yapılan bu kısa bakışın, iPhone 12 hakkında bilmek istediğimiz her şeyi ortaya çıkartmayacağını biliyorduk ama yeni özelliklerin bazılarının, bir süredir söylentileri dolaşan iPhone 12'ler hakkında bazı ipuçları verdiği açık. 2020 yılında, şu ana kadar yaşanan bütün problemlere rağmen, telefonların bu yılın ilerleyen dönemlerinde sunulması bekleniyor.

WWDC 2020 etkinliği sırasında Craig Federighi, iOS 14'ü "şimdiye kadar sunulan, kullanımı en basit iOS" olarak sunmayı tercih etti. Siri artık tüm ekranı kaplamayacak ancak sorduklarınıza bağlı olarak katmanlar oluşturacak. App Clips özelliği de bir kodu taradığınızda veya telefonunuzu bir NFC etiketi üzerinden geçirdiğinizde ekranın bir kısmında açılan küçük "uygulamacıklar" olarak tanımlanıyor. Belki de en önemlisi ise, artık herhangi bir ana ekranda farklı boyutlarda widget'lar kullanabileceksiniz.

Widget'lar ile Ekran Boyutu Büyeyebilir

Kısacası, artık iPhone widget'ları Android'in yıllardır kullandığı bu özelliği iPhone'lara taşıyacak. Ancak Android cephesinde işler biraz tersine dönmüş durumda. 2012 yılına göre, artık çok daha az Android kullanıcısı widget'ları seviyor gibi gözüküyor. Bunun en basit sebebi ise, bu alanın uygulama simgeleri için kullanılabilecek olması.

Kullanıcıların pek çoğunun belirttiği üzere, Widget'lar daha büyük bir ekran alanı ihtiyacı doğuruyor. Bu da, Apple'ın iPhone 12 modellerinde ekran boyutunu büyüteceği söylentilerini destekliyor. iPhone 11 modellerinin yanlarında halen hatırı sayılır boyutta çerçeveler olmasından dolayı, yeni telefonların yana doğru genişleyeceği tahmin ediliyor.

iPhone 12 Mikrofonları Farklı Olabilir

WWDC'de biri iOS 14, biri de AirPods Pro için olmak üzere, iki yeni özellik de duyuruldu. Bu özellikler ile iPhone 12 serisinin daha iyi, ya da en azından iPhone 11'den farklı bir mikrofona sahip olacağını gösteriyor.

Apple

Güncel iPhone modelleri, yüksek kalite MEMS mikrofonları  kullanıyor. Bu mikrofonlardan biri ön tarafta kulak kısmında, biri alt kenarda, biri de kamera yuvasında yer alıyor. Apple'ın iOS 14 için açıkladığı büyük özelliklerden biri sohbet tercümesiydi. Bu özellik, iki konuşmacının her birine ekranın bir yarısını vermek üzere ekranı ikiye bölecek şekilde uygulamayı çalıştırıyor ve konuşmaları canlı olarak tercüme edebiliyor. iPhone 11, üst ve alt mikrofonlar sayesinde konuşmacıları ayırt edebileceğinden dolayı teorik olarak bu özelliği sunabilecek kapasitede. Ancak AirPods Pro'nun kısa bir süre sonra uzaysal ses özelliğini destekleyeceği haberi ile beraber düşünüldüğünde, Apple'ın iPhone 12'de mikrofon düzenini değiştirebileceği tahmin ediliyor.

iPhone 12'ye Lidar Sensörü Gelebilir

Apple, iPhone'ların çevremizdeki dünya ile etkileşimine odaklanmaya devam ediyor ve bu alandaki en son noktayı da App Clips temsil ediyor. Bu yenilik, belirli bir QR kodunu taradığınızda, bir NFC noktasına bağlandığınızda veya Apple'ın yeni App Clip kodlarını (Apple'ın QR kodu sürümü) taradığınızda yüklenen küçük uygulama parçacıkları anlamına geliyor. Muhtemelen bu yılın sonuna kadar pek çok farklı yerde yeni NFC noktalarının ortaya çıktığını görebilirsiniz. Ayrıca, bazı iPhone 12 serisi telefonların bir lidar sensörüne sahip olacağını iddia eden popüler söylenti de gerçek olacağa benziyor.

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