April Update ile Biten Özellikler Açıklandı

Microsoft, henüz yayınlanan büyük Windows 10 güncellemesi April Update ile kaldırılan ve biten bazı özellikleri ve hizmetleri listeledi...

April Update ile Biten Özellikler Açıklandı

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Bence şu uygulamalarıda kaldırmalı Microsoft; Ready Boost Disk Kotası Interney Explorer Gibi artık eskimiş ve kullanılmayan uygulamalar.

Hiç işe yaramayanlar, vadesi dolmuş uygulamalar özellikler kalkmış, kobaylara yine hiç işe yaramayacak yeni özellikler yeni güncelleme altında deneyime sunuldu. Tut kelin perçeminden!

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