April Update ile Biten Özellikler Açıklandı
Microsoft, henüz yayınlanan büyük Windows 10 güncellemesi April Update ile kaldırılan ve biten bazı özellikleri ve hizmetleri listeledi...
Windows 10 April 2018 Update sürümü bugün herkesin erişimine açıldı. Microsoft, her büyük güncellemede olduğu gibi, bu sefer de işletim sisteminden kaldırılan veya sona eren hizmetleri açıkladı. Yani bazı özellikler tamamen ortadan kalkarken, bazılarına sadece destek kesilecek.
Windows 10 sürüm 1803 ile kaldırılan özellikler şunlar:
- Groove Music Pass: Groove, müzik mağazası ve müzik parça satışlarını 2017 yılında Microsoft Store üzerinden sonlandırdık. Groove uygulaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncelleniyor. Müziği PC'nizde çalmak veya OneDrive'dan müzik dinlemek için Groove Music'i kullanmaya devam edebilirsiniz. Spotify veya diğer müzik servislerini Windows 10'da müzik akışı yapmak veya müzik satın almak için kullanabilirsiniz.
- Kişiler - Öneriler artık Microsoft dışı hesaplar için kaydedilmemiş kişileri içermeyecek: Posta gönderdiğiniz veya posta aldığınız kişiler için kişi bilgilerini el ile kaydedin.
- Kontrol Panelinde dil kontrolü: Dil ayarlarınızı değiştirmek için Ayarlar uygulamasını kullanın.
- HomeGroup: HomeGroup'u kaldırıyoruz ancak yazıcıları, dosyaları ve klasörleri paylaşma yetinizi elinizden almıyoruz.
Windows 10, sürüm 1803'ü güncelleştirdiğinizde, Dosya Gezgini, Denetim Masası veya Sorun Giderme'den Ev Grubu'nu göremezsiniz (Ayarlar> Güncelle ve Güvenlik> Sorun Giderme). HomeGroup'u kullanarak paylaştığınız tüm yazıcılar, dosyalar ve klasörler paylaşılmaya devam edecektir.
HomeGroup'u kullanmak yerine, Windows 10'da bulunan özellikleri kullanarak yazıcıları, dosyaları ve klasörleri paylaşabilirsiniz:
- Ağ yazıcınızı paylaşın
- Dosya Gezgini'nde dosyaları paylaşma
- Wi-Fi ayarlarında önerilen açık etkin noktalara bağlanmak
- Çevrimdışıyken veya bir Office 365 posta hesabı kullanırken Kişiler uygulamasında bulunan sohbet özelliği.
- XPS Viewer: XPS Viewer'ı alma şeklinizi değiştiriyoruz. Windows 10, sürüm 1709 ve önceki sürümlerde, uygulama yükleme görüntüsüne dahil edilmiştir. XPS Görüntüleyiciniz varsa ve Windows 10, sürüm 1803'ü güncellerseniz, işlem yapmanız gerekmez. Hala XPS Görüntüleyiciye sahip olacaksınız.
Ancak, Windows 10, sürüm 1803'ü yeni bir cihaza (veya temiz kurulum olarak) yüklerseniz, XPS Viewer'ı Uygulamalar uygulamasındaki Uygulamalar ve Özellikler'den veya Talep Üzerine Özellikler yoluyla kurmanız gerekebilir. Windows 10, sürüm 1709'da XPS Viewer'ınız varsa, ancak güncelleştirmeden önce el ile kaldırdıysanız, el ile yeniden yüklemeniz gerekir.
Bu özellikler ise artık geliştirilmeyecek:
- Grup İlkesinde bulunan Yazılım Kısıtlama İlkeleri
- Çevrimdışı sembol paketleri (Hata ayıklama simgesi MSI'leri)Windows Help Viewer (WinHlp32.exe)
- Dosya Gezgini'nde Kişiler özelliği
- Phone CompanionIPv4 / 6 Geçiş Teknolojileri (6to4, ISATAP ve Doğrudan Tüneller)
Gördüğünüz gibi Fall Creators Update'te olduğu gibi Paint'in silinmesi benzeri bir olay geçekleşmedi. Microsoft, Windows 10'u ağırlaştıran ve çok kullanılmayan özelliklerini kırparak yeni özelliklere yer açmayı hedefliyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Bence şu uygulamalarıda kaldırmalı Microsoft; Ready Boost Disk Kotası Interney Explorer Gibi artık eskimiş ve kullanılmayan uygulamalar.
Hiç işe yaramayanlar, vadesi dolmuş uygulamalar özellikler kalkmış, kobaylara yine hiç işe yaramayacak yeni özellikler yeni güncelleme altında deneyime sunuldu. Tut kelin perçeminden!