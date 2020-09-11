Araştırma ortaya koydu! Covid-19 tahmin edilenden fazla kediye bulaşmış

Daha önce de yapılan çalışmalarla uzmanlar, kedilere insanlardan Covid-19 bulaşması ihtimalinin olduğunu açıklamışlardı. Şimdi de yeni bir çalışma yeni tip koronavirüsün (Covid-19) sanılandan daha fazla kediye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu.
102 KEDİDEN KAN VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI
SciTech Daily internet sitesinde yer alan habere göre, Çin'in Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Huazhong Tarım Üniversitesinden araştırmacılar, Ocak-Mart 2020 döneminde 102 kediden kan ve sürüntü örneği alarak inceledi. Bunların hayvan barınağı, evcil hayvan hastanesi ve Covid-19 hastalarının bulunduğu evlerde yaşayan kediler olduğu belirtildi.
Bu kedilerin 15'inde koronavirüse karşı antikor bulunduğu, bunların 11'indeki antikorların enfeksiyonu engelleyecek kadar güçlü olduğu görüldü.
SANILANDAN DAHA FAZLA VİRÜS BULAŞMIŞ KEDİ OLABİLİR
Antikor bulunan kedilerin Covid-19 testinin negatif çıktığı, semptom göstermediği ya da virüs nedeniyle ölmediği kaydedilen çalışmada, buna göre sanılandan daha fazla virüs bulaşmış kedi olabileceği belirtildi.
İncelenen kedi örnekleri arasında 3 hayvan barınağından terk edilmiş 46 kedi, 5 evcil hayvan hastanesinden 41 kedi ve COVID-19 hasta ailelerinden 15 kedi vardı.
En yüksek antikor seviyelerine sahip üç kedinin tamamı, COVID-19 teşhisi konmuş hastalara aitken, aynı zamanda terk edilmiş (4) kedilerin diğer kediler tarafından virüsle enfekte olduğuna dair işaretler de vardı.
KEDİDEN İNSANA BULAŞMA YÖNÜNDE BİR KANIT YOK
Bulgular hakkında yorum yapan baş yazar Meilin Jin, şu anda kediden insana bulaşma konusunda hiçbir kanıt bulunmamakla birlikte, önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.
Meilin Jin "Sokak kedilerindeki enfeksiyon tam olarak anlaşılamamasına rağmen, bu enfeksiyonların muhtemelen SARS-CoV-2 kirli ortamla veya kedileri besleyen COVID-19 hastalarıyla temastan kaynaklandığını tahmin etmek mantıklıdır. Bu nedenle, COVID-19 hastaları ile kedi ve köpekler gibi evcil hayvanlar arasında uygun bir mesafeyi korumak için önlemler düşünülmeli ve yüksek riskli hayvanlar için de hijyen ve karantina önlemleri alınmalıdır." ifadelerini kullandı.
Kedilerin, doğal olarak geliştirdiği antikorlar sayesinde Covid-19'la savaştığı kaydedilen çalışmada, bununla birlikte virüsün kedilere tekrar bulaşma riski bulunduğu uyarısı yapıldı.
Çalışmanın sonuçları "Emerging Microbes & Infections" dergisinde yayımlandı.
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