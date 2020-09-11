Araştırma ortaya koydu! Covid-19 tahmin edilenden fazla kediye bulaşmış

Çin'de yapılan yeni bir araştırma yeni tip koronavirüsün (Covid-19) sanılandan daha fazla kediye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu. Çin Huazhong Tarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk salgının ardından 2020 Ocak ve Mart arasında 102 kediden kan örnekleri aldı...