Kediler insanları kandırıyor mu? Kedi beyninin gizemi araştırıldı!

Bilim insanlarının "Kediler sahiden zeki hayvanlar mı?" sorusuna yönelik çalışmaları ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Kedilerin beyinleri hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, bu sevimli hayvanlar hakkında şaşırtıcı bilgiler ortaya koydu.