Uzmanlardan korkutan koronavirüs uyarısı: Sosyal mesafe 2022'ye dek sürmeli

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma koronavirüs ile ilgili olası senaryoları canlandırdı. Araştırmacılar olası senaryolar baz alındığında, koronavirüsten korunabilmek için sosyal mesafenin 2022 yılına kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.