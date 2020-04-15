Uzmanlardan korkutan koronavirüs uyarısı: Sosyal mesafe 2022'ye dek sürmeli

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsün yayılmasını durdurmak ve hastanelerdeki yoğunluğu önlemek için 2022 yılına kadar sosyal mesafeye ihtiyaç duyulabilir.
Çalışma, COVID-19 enfeksiyonlarında yeni dalgalanmaların önlenmesi için iki yıl daha aralıklı sosyal mesafe bırakılması gerektiği konusuna dikkat çekiyor.
Science adlı bilim dergisinde Salı günü yayımlanan araştırmaya göre, araştırmacılar sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılmasının enfeksiyonlarda ikinci bir artışı şiddetlendirebileceği konusunda uyarıyor.
Sağlık uzmanları koronavirüsü yenmek için sürekli sosyal mesafe önlemleri alınması konusunda ABD'li yetkilere çağrıda bulunuyorlar.
Çalışma, önümüzdeki birkaç yıl içinde koronavirüsün mevsimsel olup olmadığı ve bağışıklık derecesi de dahil olmak üzere birkaç faktörün rol oynayacağını söylüyor.
Sağlık uzmanları, COVID-19'un en yakın kuzeni SARS-CoV-1'in aksine, kısa bir pandemiye neden olduktan sonra yoğun halk sağlığı önlemleri ile ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Buna göre, koronavirüs kısa süreli bir salgın olmayacak ve alınan sosyal mesafe önlemleri ile de yok olmayacak.
Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, diğer insanlardaki diğer koronavirüs çeşitlerinden elde edilen verileri kullandılar. Yapılan modellemede COVID-19'un önümüzdeki beş yıl içinde ne kadar süre sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması gerekliğini araştırdılar.
Modellemelerden birinde sosyal mesafe kuralları gevşetilmesi durumunda, sonbaharda virüsün geçirgenliği arttığında, grip mevsiminin de gelmesi ile hastanelerin kapasitesindeki artışla beraber daha yoğun bir kış salgınının yaşanacağını öngörüyor.
Bir başka senaryoda ise, COVID-19 vakalarında yeniden dirilişin gelecekte 2025'e kadar ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, yeni tedavilerin sıkı sosyal mesafeye duyulan ihtiyacın hafifletebileceğini, ancak bu kez de 2022'ye dek aralıklı mesafelerin sürdürülmesi gerebileceğini söylüyorlar.
Sosyal mesafeyi korumak, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin artmasına ve nüfus bağışıklığının artmasına olanak verme imkanı sunacak.
Araştırmacılar, farklı senaryoları modelleyerek, benzer bir durumda önceden alınabilecek ve karşılaşılabilecek durumları görme imkanını yakalıyorlar.
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