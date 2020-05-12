Şok gelişme! Koronavirüs tekrar çıktı ve Wuhan'da 11 milyona test yapılacak

Koronavirüs'ün çıkış ve dünyaya yayılma noktası Wuhan, virüsü atlattıktan haftalar sonra tekrar vaka yaşamaya başladı. Resmi yayın organlarına göre, Wuhan'daki 11 milyon kişiye koronavirüs testi yapılacak!

Şok gelişme! Koronavirüs tekrar çıktı ve Wuhan'da 11 milyona test yapılacak

Çin devlet medyasının açıklamasına göre, Koronavirüs'ün merkezi ve çıkış noktası olan Wuhan'da, pandemiyi atlatıp sosyal hayata dönülmesinin üzerinden haftalar geçtikten sonra yeni vakaların ortaya çıkması üzerine Wuhan'daki herkese test yapılması planlanıyor.

Guardian'da yer alan habere göre, haber yayın organlarının yaptığı resmi bildirim yaptı ve Salı günü öğleden sonra 11 milyon kişi üzerinde test uygulanması planlarının yürürlüğe girmesi emredildi.

Test yapılmaya ne zaman başlanacağı belli olmasa da, "Her bölge, 10 günlük süre zarfında kendi sınırları içindeki nüfus üzerinde nükleik asit testleri yapmak için planlama ve düzenleme yapmalı" denildi.

Wuhan'da 76 günlük karantina sonrasında 8 Nisan'da şehir yeniden normal yaşama açılmıştı. Karantina ortadan kaldırılmasına rağmen, haftalar sonra yeni vakalar ortaya çıktı.

Dongxihu bölgesinde bir yerleşim yerinde Pazar ve Pazartesi günleri 6 yeni vaka bildirildi. Ancak bölge salgın önleme ve kontrol komutanlığından "Bu bildirimle ilgili henüz bir haber almadıklarını" belirtti.

Çin, virüsü büyük ölçüde kontrol altına aldı, ancak ülke genelinde karantina kısıtlamalarını kaldırdığı için ikinci bir enfeksiyon dalgasının yaşanması konusunda dikkatli oldu.

Virüs vakaları son haftalarda Rusya sınırındaki Jilin ve Heilogjiand'ın kuzeydoğu illerinde ortaya çıktı.

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