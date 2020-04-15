Bir Kişi, Sadece Bir Ayda, Bakın Kaç Kişiye Corona Virüsü Bulaştırabiliyor

Corona Virüsü çok çabuk bulaşabilen bir virüs olduğu için sosyal mesafeye uyulması önem taşıyor. Aksi takdirde Corona Virüsü'nü taşıyan bir kişi, ayda 406 kişiye virüs bulaştırabiliyor.