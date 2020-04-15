Bir Kişi, Sadece Bir Ayda, Bakın Kaç Kişiye Corona Virüsü Bulaştırabiliyor

Yeni tip koronavirüs, alınan tüm tedbirlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Virüsün yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip olması nedeniyle tüm yetkililer sosyal mesafenin önemine dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar bir kişinin ayda 406 kişiye virüs bulaştırabildiğini ortaya koyuyor.
SOSYAL MESAFE VE KORONA VİRÜS MATEMATİĞİ
Peki, bu durum nasıl mümkün olabilir? COVID-19 semptomları enfeksiyondan ortalama beş gün sonra gelişir. Bu süre zarfında, ne kadar kolay bulaştığınızı bilmememize rağmen virüs bulaşabilir. Enfekte bir kişi bulaşırsa virüsü diğer 2.5 kişiye ve bu insanların her birine 2.5 kişi daha bulaşır ve bu şekilde 30 gün içinde 406 kişi hastalığa yakalanır. Sosyal mesafe kuralıyla bu yayılmayı durdurabilmek veya en azından azaltabilmek mümkün.
PROF.DR.HASAN ÖZKAN: "VAKALARIN YÜZDE 50'Sİ BELİRTİ VERMİYOR"
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan da "University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, koronavirüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu, çok büyük bir oran" diyor.
Vakaların yüzde 50'sinin Corona Virüs taşıdığı halde hiçbir belirti vermediğine işaret eden Özkan, "En riskli grup da bu. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor." diye konuştu.
Prof. Dr. Özkan'ın paylaştığı bilgiler şöyle: "University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil."
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