Arena of Valor: Yeni Çağ, Cumhuriyet Bayramı'nı Özel Etkinliklerle Kutluyor

Seçilebilir 100'den fazla kahramanla mobil cihazlarda ücretsiz olarak oynanabilen Arena of Valor: Yeni Çağ, ülkemize özel sunucu ve yerel yatırım planlarıyla Türkiye pazarına girdi. Türkçe seslendirme, turnuvalar ve çok daha fazla içerikle karşımıza çıkacak Arena of Valor: Yeni Çağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Türkiye'nin sevilen influencerları ve çeşitli oyun içi etkinliklerle kutluyor.
Youtube ve Twitch dünyasının ünlü isimlerinin karşı karşıya geleceği Cumhuriyet Bayramı Özel Maçı etkinliği 28 Ekim Perşembe akşamı saat 19:00'da Arena of Valor'ın resmi YouTube hesabında yayınlanacak.
Arena of Valor: Yeni Çağ'ın rekabetçi ruhunu yansıtacak olan bu büyük mücadelede Enes Batur, Orkun Işıtmak, Cemre Solmaz, LAZ, Sesegel'in yer aldığı takım; Elraenn, UnLost, Miafitz, KassadinsCreed ve Dora "Stratera" Özsoy takımıyla karşı karşıya gelecek.
Etkinlik boyunca oyuncuları sürprizler bekliyor
4 Kasım tarihine kadar 5v5 modunda oyundaki tüm kahramanlarla oynamak mümkün olacak. Bu süre içerisinde tek başına ya da takım olarak oynayarak bazı kahramanlara kalıcı olarak sahip olunabilecek.
Tank ve savaşçı sınıfının en sevilen kahramanlarından biri olan Arthur ise Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kostüme kavuşuyor. Tüm oyuncular 29-31 Ekim tarihleri arasında oyuna girerek Türk motifleriyle süslenen bu kostümü kalıcı olarak elde edebilecek. Bu kostüm dışında asker selamı, Osmanlı tokadı ifadeleri ve nazar boncuğu avatarı gibi kültürümüzü yansıtan özel içeriklere de 31 Ekim'e kadar etkinliğe katılan tüm oyuncular ulaşabilecek.
Ayrıca 23 Ekim'de başlayan oyun içi etkinlikle en büyük ödül olan iPhone 13 Pro Max dahil birçok ödül kazanma şansı 31 Ekim tarihine kadar oyuncuları bekliyor. Ek şans elde etmek için oyuncuların, oyunda yer alan görevleri tamamlaması gerekiyor.
Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye yatırımlarının bu ilk örnekleriyle birlikte yerel yatırım planlarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki süreçte oyuna Türkçe seslendirme, turnuvalar ve çok daha fazla özellik eklenecek. Ayrıca Tencent Games, oyun deneyimini geliştirmek için Türkiye'deki oyuncularından gelen geri bildirimleri dikkate almak istiyor.
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