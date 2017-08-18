Arkadaşlarınızı Sahte Virüslerle Korkutun!
Bilgisayar kullanıcısı arkadaşınıza küçük bir şaka yapmak mı istiyorsunuz? İşte sizin için seçtiğimiz 4 küçük virüs şakası!
Ailenize veya arkadaşlarınıza şaka yapmak bazen çok eğlenceli olabilir. Zarara yol açmadığınız ve kimseyi üzmediğiniz sürece küçük bir şakanın zararı olmasa gerek. Bugünlerde hepimiz laptop'larımıza, tabletlerimize veya telefonlarımıza yapışmış durumdayız. O halde arkadaşınızı sahte bir virüsle kandırmaktan daha eğlenceli ne olabilir?
1. Sahte .Bat Virüs Dosyası
Toplu iş dosyalarıyla (.bat dosyaları), ekranda anlamsız yazılar kaymasını sağlamak çok kolay bir iş. Bu şekilde ekranda bazı sahte komutlar gösterip, Windows'u siliniyormuş gibi göstererek etkili şakalar yapmak mümkün. Buradaki kodu bilgisayarınıza .bat dosyası olarak kaydedip çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Kod, bir dizi kodu çalıştırıyormuş gibi gösteriyor ancak tüm yaptığı, bu komutları ekrana metin olarak yansıtıp, aralarında bir süre beklemekten ibaret.
Kod çalışmayı tamamladığında bilgisayarı kapatma komutu veriyor. Bunu iptal etmek için Win + R tuşlarına basıp shutdown /a komutunu verebilirsiniz.
2. Sahte Mavi Ekran
Sahte mavi ekran hatası için bu dosyayı indirip, dosya uzantısını .bat olarak değiştirmeniz yeterli. Dosyaya çift tıkladığınızda gerçek olmayan bir mavi ekran karşınıza çıkacak. Bu mavi ekrandan Alt + F4 klavye kısayoluyla kurtulabilirsiniz.
3. Dosya Simgesini Değiştirin
Sahte dosyaları daha inanılır bir hale getirmek için .bat dosyalarının varsayılan simgesini değiştirebilirsiniz. Bunun için Chrome simgesini kullanacağız. .Bat dosyasına sağ tıklayın ve Gönder > Masaüstü (kısayol oluştur) seçeneğine tıklayın. Şimdi yeni oluşturduğunuz kısayola sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Şimdi Simge Değiştir düğmesine tıklayın. Chrome klasörüne gidin (bizde C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application klasöründe) ve Chrome.exe'yi seçerek Tamam'a tıklayın. Açılan pencerede birkaç Chrome simgesi göreceksiniz. En baştaki "standart" Chrome simgesini seçin ve Tamam'a, ardından Uygula ve Tamam'a tıklayın.
Kurbanınız masaüstündeki Chrome simgesine tıkladığında sahte mavi ekran çalışacak ve arkadaşınızı küçük bir şoka uğratacak.
4. EICAR Test Dosyası
Tamamen zararsız olan bu test dosyası, çoğu antivirüs paketini tetikleyerek kullanıcıdan bir eylemde bulunmasını istiyor. EICAR antivirüs test dosyası, uluslararası olarak kabul görmüş bir antivirüs test uygulaması ve bu yüzden antivirüsünüz, bu dosyayı gördüğünde "tehdit" olarak algılıyor. Ancak kurban, bu dosyanın bir test imzasından ibaret olduğunu da gösterilen uyarı sayesinde kısa sürede maalesef fark ediyor.
5. Sahte Güncelleme
Windows 10 çıktığında birçok kullanıcı, sisteminin kendi kendine Windows 10'a güncellendiğine şahit olmuştu. FakeUpdate, kullanıcılardaki bu korkuyu kullanarak kurbanının web tarayıcısını yavaş ilerleyen bir Windows 10 kurulumuna dönüştürüyor. Başlamak için bu web sayfasına gidip, F11'e basarak tam ekran moduna geçmeniz yeterli.
Dahası sahte yükleme sırasında kurulumun "çok uzun sürdüğüne" dair bir mesaj gösteriliyor ve Enter'a basarak sürecin hızlandırılabileceği söyleniyor. Ancak kurban bunu yaptığında karşısına bir de sahte mavi ekran geliyor!
Zeynel A. Öztürk
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