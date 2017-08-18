Arkadaşlarınızı Sahte Virüslerle Korkutun!

Bilgisayar kullanıcısı arkadaşınıza küçük bir şaka yapmak mı istiyorsunuz? İşte sizin için seçtiğimiz 4 küçük virüs şakası!

Arkadaşlarınızı Sahte Virüslerle Korkutun!

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