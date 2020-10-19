Arkeologlar Peru'da 2.000 yıllık kedi figürü keşfetti! Boyu tam 37 metre...

Peru'da arkeologlar, çevreden neredeyse hiç fark edilmeyen ve biraz silinen 2.000 yıllık bir kedi figürü keşfettiler... Figürün boyu tam 37 metre! İşte diğer ayrıntılar...