Arkeologlar Peru'da 2.000 yıllık kedi figürü keşfetti! Boyu tam 37 metre...

Peru'da çölde arkeologlar tarafından 2000 yıllık dev kedi figürü çizimi bulundu. Keşif, UNESCO Dünya Mirası alanına erişimi iyileştirmek için çalışma sırasında yapıldı ve rakam, MÖ 200 ila 100 yılları arasında bir zamana dayanıyor.
KEDİ ÇİZİMİ 37 METRE UZUNLUĞUNDA
Bakanlık, "Çizim güçlükle görülüyordu ve doğal erozyonun etkilerine açık oldukça dik bir yokuştaki durumu nedeniyle ortadan kaybolmak üzereydi" dedi ve yetkililerin 37 metre uzunluğundaki jeoglifi temizleyip koruduklarını da sözlerine ekledi.
Dailysabah'ın haberine göre 120 fit uzunluğunda olan kedi çizimi, keşfinden bu yana temizlendi ve restore edildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, çizimin Geç Paracas dönemine ait olduğunu söyledi. Paracas toplumunun seramik ve tekstil ikonografisinde bu türden kedigillerin temsillerinin sıkça görüldüğü belirtiliyor.
Bilim insanları ve tarihçiler, kedinin ve diğer jeogliflerin, altındaki ana kayayı ortaya çıkarmak için çöl tabanında çöküntüler yapılarak yaratıldığına inanıyorlar.
ARKEOLOGLAR JEOGLİFLERİ KEŞFETMEK İÇİN DRONE KULLANIYOR
2018'de arkeologlar, kuzey Peru'da Nazca Hatları yakınında bir kıyı çölüne kazınmış 25'ten fazla jeoglifi keşfetmek için dronları kullandılar.
Kültür Bakanlığı'nın bölgedeki koruma çalışmalarına başkanlık eden arkeolog Johny Isla, katil balina figürleri ve dans eden bir kadının figürlerini içeren yeni bulunan jeogliflerin çoğunun, Nazca medeniyetinin yakınlarda benzer dev çizimler oluşturmasından yüzlerce yıl önce, 2.000 yıldan daha uzun bir süre önce Paracas kültürü tarafından yapılmış gibi göründüğünü söyledi.
1994 yılında UNESCO dünya mirası alanı ilan edilen Nazca Lines, yerleşmek için arazi arayan gecekondular ve yakındaki bir otoyoldan sapan sürücüler tarafından zarar gördü.
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