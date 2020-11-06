ARM'dan Intel ve AMD'yi Endişelendirecek Canavar Gibi Bir İşlemci

ARM'ın ürettiği Cortex yonga setlerini hepimiz akıllı telefonlardan biliyoruz. Şirket, ürettiği bu CPU tasarımlarını yalnızca akıllı telefon üreticileriyle değil, diğer pek çok sektörlerde de kullanıyor fakat şirketi masaüstü ve dizüstü bilgisayar kategorilerinde pek gördüğümüz söylenemez. Ancak şirketin yaptığı son duyuru ile beraber artık bu alanda da faal olacağı anlaşılıyor.
Zira ARM, dizüstü bilgisayarlar için tasarlandığı Cortex-A78C'yi duyurdu. Şirketin bu duyurusu işlemci pazarında özellikle Intel ve AMD'ye rakip olabileceğini gösterirken, öte yandan Apple'ın da MacBook'lar için ARM'ı tercih edebileceğine işaret ediyor. Zira Apple'ın Intel'den vazgeçmeye hazır olduğunu biliyoruz. Öte yandan diğer üreticilerin de ARM'a akın etmesi de muhtemelen çok uzun zaman almayacak.
ARM Cortex-A78C, yakın zamanda akıllı telefonlar için tanıtılan Cortex-A78 familyasından. Mali-G78 grafik birimini kullanan işlemci, böylece özellikle ince ve hafif ultrabook dizüstü bilgisayarlarda ve ikisi bir arada dizüstü bilgisayarda da gerekli grafik gücünü gösterebilecek.
ARM'ın söylemine göre 8 çekirdek ve 8 MB L3 önbellek içeren Cortex-A78C, çok iş parçacıklı iş yüklerini karşılayabiliyor. Böylece şirket, Intel ve AMD'nin hakim olduğu yüksek performanslı CPU pazarında yeni bir oyuncu olacak.
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