Artan fiyatlar, Microsoft'a Müşteri Kaybettiriyor
Microsoft'un yazılım fiyatlarını arttırması ile beraber, bir dev daha "Microsoft Alternatifleri" projesine sarıldı...
- Levent Öztürk
Large Hadron Collider'ın (LHC) evi olan CERN geçtiğimiz 20 yıl boyunca indirimli "akademik enstitü" fiyatları ile Microsoft'un ürünlerini kullanıyordu. Ancak Mart ayında bir önceki anlaşmasının bitmesi ile beraber Microsoft, CERN'in akademik statüsünü kaldırdı. Bir CERN blog yazısına göre lisans masrafları on katın üzerine çıktı. Buna karşılık CERN, artık bir yaşında olan, Microsoft Alternatives projesi (MAlt) adındaki açık kaynaklı yazılıma geçiş hamlesini duyurdu.
Bu blog yazısında CERN, MAlt'ın hedefinin açık kaynaklı yazılım kullanarak tekrar kontrolü ellerine almak olduğunu söyledi. Bu proje ile CERN'in ticari satıcılara bağımlılığı kaldırılacak ve "verileri kendi elinde tutma" imkanı sağlayacak. Çok yıllık bu proje, bu yaz mevsiminde IT (Bİ) bölümü ve gönüller için bir pilot posta hizmeti ile başlayacak. Eğer bu pilot başarılı olursa CERN tüm çalışanlarını yeni posta hizmetine taşıyacak. Ayrıca, Skype for Business istemcilerini ve analog telefonlarını bir softphone pilotuna geçirmeyi de planlıyor.
Microsoft, CERN'in ücretlerini on yıllık bir dönemde kademeli olarak yükselterek enstitünün geçiş sürecini kolaylaştırmayı kabul etmiş olsa da, CERN'in blog yazısında belirttiğine göre masraflar sürekli olarak karşılanabilir değil. Ayrıca enstitü yalnız olmadığını da belirtiyor, diğer pek çok kamusal araştırma enstitüsü özel sektör satıcıları ile benzer sorunlar yaşıyorlar.
MAlt'ın başlangıcı ile beraber CERN, denkleri arasında "öncü bir rol" oynamayı ümit ediyor. Microsoft Alternatives projesinin hedefi büyük olsa da, fiyatların artmasının devam etmesi durumunda diğer pek çok enstitünün daha CERN'in izinden gideceğini görebiliriz...
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