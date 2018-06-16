Artık gençler haberler için Facebook'u kullanmıyor
Yeni bir araştırmaya göre Facebook'un bir haber kaynağı olarak görülmesi fikri, gençler arasında hızla popülerlik kaybediyor...
Genç sosyal medya kullanıcıları, günlük haberlerini sosyal medya ağları aracılığıyla alıyorlar. Ancak yeni bir anket sonucuna göre artık bu tercih değişiyor olabilir.
Oxford Üniversitesi'nde yer alan Reuters Institute for the Study of Journalism (Gazetecilik Öğrenimi için Reuters Enstitüsü) tarafından düzenlenen en son Digital News Report sonuçlarına göre genç sosyal medya kullanıcıları, artık haberlerini ana firma Facebook yerine WhatsApp ve Instagram üzerinden alıyorlar.
Araştırma, 37 farklı ülkeden 74000 katılımcının desteği ile gerçekleştirilen bir YouGov anketini temel alıyor. Araştırmacılar, artık günlük olay takiplerini gizli tutmak için WhatsApp, Instagram ve Snapchat kullanmaya başlamış durumdalar.
Ayrıca bu araştırma, WhatsApp'ın uluslararası kullanımını da geliştirdiğini gösteriyor. Araştırmacılar, Facebook'un satın aldığı mesajlaşma uygulamasının hem Latin Amerika hem de Asya'da kullanıcı sayılarını arttırdığını gösteriyor. Ayrıca araştırmacılar, WhatsApp üzerinde yayım yapan sosyal medya kullanıcılarının "Türkiye ve Malezya gibi görüşlerini açık bir şekilde dile getirmenin zor olduğu ülkelerde" daha yoğun olduğunu belirtiyorlar.
Digital News Report'un önerisine göre pek çok ülkedeki kullanıcılar temel haber kaynağı olarak Facebook'u kullanmayı bırakıyorlar. Araştırmacıların belirttiğine göre haber kaynağı olarak Facebook'un kullanımı, 2017 araştırmasına göre %9'luk bir düşüş yaşamıştı. Sosyal medya kullanıcıları yeni haberler için kaynak olarak Facebook'u kullanmaya devam etseler de, bu haberler hakkındaki görüşlerini diğer uygulamalar üzerinde dillendiriyorlar...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın