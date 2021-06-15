Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve telefon numarası

Covid-19 aşısı için sırası gelen kişiler e-nabız'dan ya da telefonla arayarak randevu alabiliyordu. Artık aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar 15 Haziran 2021'den itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek. Peki aşı randevusu nasıl alınır?