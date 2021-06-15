Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve telefon numarası

Covid-19 aşısı için sırası gelen kişiler e-nabız'dan ya da telefonla arayarak randevu alabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar 15 Haziran 2021'den itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek.
Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle "https://enabiz.gov.tr/" adresine bir süreliğine ulaşılamadı. Peki aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı Randevusu Nasıl Alınır? (E-NABIZ)
E-Nabız'dan aşı randevusu almanız için öncelikle "https://enabiz.gov.tr/" adresine gitmelisiniz. TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E-nabız şifrenizi bilmiyorsanız, ekranın sağında yer alan e-devlet ile giriş yap alanından e-devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz.
Daha sonra açılan ekranda sol kenarda yer alan COVİD-19 Aşısı alanına tıklıyoruz. Ekranınıza "Aile Hekiminden Randevu Al" ve "Hastaneden Randevu Al" ekranları geliyor. Seçeneklerden birini işaretleyerek, istediğiniz boş tarihleri seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
Aşı Randevusu Alma (Telefon Numarası)
Covid-19 aşı randevusunu telefon numarasını arayarak da alabilirsiniz. Randevu almak için 182'yi arayarak aşı randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
MHRS Üzerinden Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine gidin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı Sırası Sorgulama
Öncelikli grupta olup olmadığınızı sorgulamak isterseniz, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabilirsiniz.
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