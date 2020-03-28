Araştırma ortaya koydu! Koronavirüs'ün kaynağı yarasa mı pangolin mi?

Bilim insanları halen koronavirüsün kaynağını araştırıyor.14 bilim insanının yaptığı çalışma ile koronavirüsün kaynağının pangolinler mi nalburunlu yarasalar mı olduğu ortaya çıktı. İşte pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağlantıya dair araştırmadan detaylar...