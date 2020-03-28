Araştırma ortaya koydu! Koronavirüs'ün kaynağı yarasa mı pangolin mi?

COVID-19 benzeri bir Koronavirüs, Çin'in el koyduğu pangolinlerde bulundu. Pangolinler dünyada yasa dışı en çok ticareti yapılan hayvanlar. Koronavirüs salgını Çin dışına yavaş yavaş çıktığı sıralarda, bilim adamları virüsün kaynağını tespit etmek için araştırma yaparken, koronavirüsün ana konakçısının pangolin olduğunu tespit ettiklerini açıklamışlardı. Buna göre pangolindeki virüs ile mevcut koronavirüs %99 benzerlik taşıyordu.
Silence Alert'te yer alan habere göre, SARS-SoV-2'nin ortaya çıkış zincirindeki 'kayıp halka'yı bulmak amacıyla yapılan yeni bir çalışma, kaçak ticareti yapılarak Çin'e getirildiği sırada el koyulan pangolinlerde yeni koronavirüsün iki yakın kuzenini ortaya çıkardı.
Hong Kong ve Çin'den araştırmacıların bu keşfi, pangolinlerin koronavirüs pandemisinin kaynağı olarak tanımlamak için yetersiz. Bunun yanında suşların benzerliği, Çin'deki pangolin ticaretinin etkisiz hale getirilmesi gereken bir saatli bomba olduğunu ortaya koyuyor.
COVID-19'un patlak vermesine ilişkin bağ, Hubei eyaletindeki hayvan pazarına kadar izlendiğinden beri, virüsün kaynağını belirlemek için araştırmalar hızla devam ediyor. SARS-CoV-2 genomunun ilk çalışmaları, virüsün Güneydoğu Asya ülkesi Burma'nın sınırlarındaki Yunnan adlı bir eyaletteki nalburunlu yarasa kolonisinden doğmuş olabileceğini işaret ediyor.
Eğer durum böyleyse, nasıl oluyor da bir yarasa kolonisi, kendisinden 1.000 kilometre uzaklıktaki kalabalık bir şehirde enfeksiyon kaynağı oluyor, bu bir soru işareti.
SALGININ KAYNAĞI NALBURUNLU YARASA MI?
Çin hayvan pazarında çoğu Asya'nın tropik bölgelerinden gelen yiyecek ve geleneksek tıp için kullanılan çeşitli türlerde canlı hayvanlar satılıyor. Pazar salgının ilk belirtileri çıktığında temizlendiği için, koronavirüs salgınının kaynağının herhangi bir tür yarasadan kaynaklı olup olmadığını anlamak çok zor. Nalburunlu yarasaların aksine, pangolinlerin söz konusu pazarda satışının olduğu kesin olarak biliniyor. Bu yüzden virüsün kaynağı olarak pangolin araştırılıyor.
2017 ve 2018 yılının başında gümrük görevlileri tarafından kaçakçılıkla getirilen 18 Malayan pangolinden (Sunda pangolin veya Javan pangolin olarak da biliniyor. (Manis javanica) ) alınıp dondurulan dokular incelendi. 5 ayrı hayvandan 43 organ örneğinin 6'sında koronavirüs RNA'sına rastlandı. Ekip, Malayan pangolinlerindeki virüs suçlarının genomlarını detaylı biçimde inceledi ve bağlantı tespit etti. Hiçbiri SARS-SoV-2 ile birebir uyuşmuyordu fakat bu virüslerin birbirleri ile çok yakın oldukları tespit edildi.
YÜZDE 85.5 İLA 92.4 ARASI BENZERLİK KEŞFEDİLDİ
2018'de düzenlenen bir başka operasyondan alınan bir grup pangolin dokusu incelendiğinde ise 12 hayvandan üç pozitif sonuç ortaya çıktı.
Tüm bunların dışında 2019'un başlarında yine gümrükte yakalanan pangolinlerden alınan örnekler de analiz edildi. Hepsi birden ele alındığında incelenen genomlarla, SARS-CoV-2 arasındaki benzerliğin yüzde 85.5 ila yüzde 92.4 olduğu belirlendi.
Halen koronavirüs kaynağı ile enfekte olan ilk insanlar arasındaki bağlantı araştırılıyor. Bu araştırma ile koronavirüs pandemisinin aile ağacındaki bir dal ortaya çıkarılmış oldu.
Bir başka çarpıcı gerçek de pangolinlerin böylesi büyük çaplı bir tehdidin kaynağı olabilme ihtimali. Bu da Çin'in yasadışı hayvan ticareti konusunu çok sıkı ele almasının ne denli önemli olduğunu gösteriyor.
Malayan pangolinlerindeki SARS-CoV-2 ile ilişkili koronavirüslerin belirlenmesi üzerine yapılan bu çalışma 14 bilim insanı tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar Nature.com'da yayımlandı.
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