Koronavirüsü yayan Süper Taşıyıcı nedir? Süper bulaştırıcıya dikkat!

Koronavirüs salgınında asıl tehlike süper taşıyıcılar. Süper bulaştırıcı olarak da tanımlanan bu kişiler enfekte olduğunun farkına varmadan onlarca kişiye Koronavirüs'ü bulaştırıyor.