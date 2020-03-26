Koronavirüsü yayan Süper Taşıyıcı nedir? Süper bulaştırıcıya dikkat!

Süper taşıyıcı nedir? Koronavirüsü nasıl bulaştırır? Formsanté'ye özel röportaj veren Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarda süper taşıyıcıya (süper bulaştırıcı) değindi.
Koronavirüs'te Asıl Risk, Belirtileri Göstermeyen Enfekte Kişiler
Prof. Dr. Metin Başaranoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, bir mikrobun ya da virüsün bulaşıcılığının en yüksek olduğu dönem hastanın, hastalık bulgularının en şiddetli olduğu dönem. Ancak bu hastalar kolaylıkla tespit edilebildiği için izole edilebiliyor. Asıl sorun ise hastalığa yakalanmış olsa da hiçbir şikayeti olmayan kişiler...
Bu hastaların çevrede dolaşıp temas ettiği kişilere Covid-19 bulaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Başaranoğlu, bu hastaların süper taşıyıcı ya da süper bulaştırıcı olarak adlandırıldığını açıkladı.
Süper Taşıyıcı (Süper Bulaştırıcı) Nedir?
"Bir mikrobun yada virüsün bulaşma yaptığı en yoğun dönem hastanın, hastalık bulgularının en şiddetli olduğu dönemdir. Bu hastaların yakalanıp toplumdan ayrıştırılıp izole edilmeleri kolaydır. Ancak bazı enfekte olan kişiler hiçbir şikayetleri olmadığı için ne kendileri hasta olduklarını ne de toplum hastalığı fark eder. Bu hastalar etrafta dolaşırlar ve temas ettiği pek çok kişiye de Covid-19 bulaştırırlar. İşte bu grupta olan hastalar "Süper Taşıyıcı", "Süper Bulaştırıcı" olarak adlandırılır."
İngiliz Süper Taşıyıcı, Fransa Ve İngiltere'ye Hastalık Taşıdı
Süper bulaştırıcı (Süper taşıyıcı) örneklerinden birinin bir İngiliz vatandaşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Başaranoğlu, hastanın farkında olmadan Singapur'dan Fransa'ya, daha sonra ise İngiltere'ye Koronavirüs'ü taşıdığını belirtti: "Bunu bir örnekle anlatayım. Covid-19 salgınının henüz Çin dışına çıkmaya başladığı ilk dönemlerde, virüsü Singapur'da bir toplantıda kaptığı sanılan bir İngiliz'in, daha sonra Fransa ve İngiltere'de bir düzine kişiye Covid-19'u bulaştırdığı anlaşıldı. İngiliz kişi, toplantı dönüşü ilk olarak Fransız Alpleri'nde tatil yapan ailesinin yanına döndü ve daha sonra o dağ evindeki 5 kişide de koronavirüs tespit edildi. Bu kişinin virüs kaynağı olduğu ancak İngiltere'deki evine döndükten sonra anlaşıldı. Yani, bu kişinin hasta olduğu epey bir zaman anlaşılamadı ve bu sırada başkalarına da koronavirüs bulaştırdı."
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