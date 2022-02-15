Aşkta Zaman Kazanmak İsteyenler 'Aşk'ı Dijitalde Aradı

14 Şubat Sevgililer Günü'ne artık sayılı günler kaldı. Sevgililer birbirine hediye alma telaşına girerken, dijital dünyada 'aşk'ını arayanlar da kendilerini özel arkadaşlık uygulamalarında buluyor. Gemius Audience'ın Ocak 2022 ayını kapsayan verilerine göre özel arkadaşlık uygulamalarına erişen kullanıcı sayısı 7.4 milyonu aştı.
Diğer bir deyişle, Türkiye'de internete giren her 100 kişiden 12'si Ocak ayında Dating App'lerden gözünü ayıramadı.
Gemius Audience'ın verilerine göre özel arkadaşlık uygulamalarına erişenlerin ağırlıklı olarak 18-44 yaş aralığında olduğu dikkat çekiyor. 25-34 yaş aralığında olanların diğer yaş aralıklarına göre önde olduğu görülüyor.
ERKEKLER DAHA İLGİLİ
Cinsiyet temelinde bakıldığında Dating App'lere erkeklerin daha yoğun ilgi gösterdiği görülüyor. Arkadaşlık uygulamalarına yüzde 55.18'lik oranla erkekler kadınlara kıyasla daha fazla erişim sağlıyor.
Dating App'lere olan ilgi her geçen gün artarken, Dating App'lere erişenlerin büyük bir kısmının aynı zamanda süper market uygulamalarını kullanarak market alışverişini yaptığı dikkat çekiyor.
Diğer yandan bu kullanıcılar müzik içeriklerine de yoğun ilgi gösteriyor. Dating App kullanıcılarının müzik içeriklerini tüketme yoğunluğu internet ortalamasının yüzde 123 üzerinde yer alırken, süpermarket uygulamalarını kullananların oranı da yüzde 110 seviyesinde bulunuyor.
Ocak 2022'de en çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan uygulama Tinder oldu. 3.9 milyon erişime ulaşan Tinder'ı 2.6 milyon ile OkCupid, 1.3 milyon ile de Happn izliyor.
TINDER'DA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRİYORUZ
Kişi başına geçirilen ortalama süreye baktığımızda ise Tinder kullanıcılarının uygulamada daha fazla vakit geçirdiği dikkat çekiyor. Tinder'a erişenler ortalama 1 saat 25 dakika zaman harcarken, bu süre OkCupid'de 37 dakika, Happn'da ise 20 dakika olarak ölçüldü.
Türkiye'de yoğun ilgi gören Tinder, Happn ve OkCupid'ın kullanıcı kitlesi arasında önemli farklar bulunuyor. Tinder'ın ağırlıklı olarak 25-44 yaş aralığındaki kullanıcılardan oluştuğunu görüyoruz.
Happn'da 35-44 yaş aralığı ağır basarken, OkCupid'de ise kullanıcıların ağırlıklı yaş ortalaması düşüyor ve 18-24 yaş aralığının öne çıktığı dikkat çekiyor.
KADINLAR HAPPN'A MESAFELİ
Dating App kategorisinin önde gelen isimleri olan Tinder, Happn ve OkCupid, cinsiyet dağılımı açısından araştırıldığında da çok çarpıcı bir veri sunuyor.
Gemius Audience'ın verilerine göre her üç uygulamada da beklentiler dahilinde erkek kullanıcılar ağır basıyor. Ancak Tinder ve OkCupid'de erkeklerin kadınlara oranı yüzde 54-55'lerde kalırken, Happn'da bu oran yüzde 69'u buluyor. Tinder ve OkCupid'de cinsiyet dağılımında büyük bir fark görülmezken, Happn'ı kadınların pek tercih etmediği görülüyor.
TINDER'A GİRENLER MARKET ALIŞVERİŞİNİ DE TELEFONUNDAN YAPIYOR
Tinder, Happn ve OkCupid, kullanıcı kitlesi temelinde önemli farklılıklara ev sahipliği yapıyor. Tinder kullananlar aynı zamanda dijitalde müzik tüketmeyi seven ve alışverişlerini de yoğun olarak süpermarket uygulamaları üzerinden yapan kullanıcılardan oluşuyor.
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