AsteriodOS, Sonunda Kullanılabilir Durumda!

Google'ın Wear OS'una alternatif açık kaynak kodlu AsteriodOS, kararlı sürüme ulaştı ve indirmeye sunuldu!

Oynat AsteriodOS, Sonunda Kullanılabilir Durumda! Google'ın Wear OS'una alternatif açık kaynak kodlu AsteriodOS, kararlı sürüme ulaştı ve indirmeye sunuldu!

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AsteriodOS, Sonunda Kullanılabilir Durumda!

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