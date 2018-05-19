AsteriodOS, Sonunda Kullanılabilir Durumda!
Google'ın Wear OS'una alternatif açık kaynak kodlu AsteriodOS, kararlı sürüme ulaştı ve indirmeye sunuldu!
Linux tabanlı akıllı saat işletim sistemi AsteriodOS, yaklaşık üç sene sonra kararlı sürüme ulaştı ve indirmeye sunuldu.
Google'ın saat platformu Wear OS'a alternatif bir platform olan AsteriodOS, telefon uyarılarını, hava durumu bilgilerini, takvim girdilerini, alarmları ve bir süreölçeri görüntüleyebiliyor. AsteriodOS, cihazlarını kurcalamayı sevenler için bir yazılım geliştirme kiti ve buna yönelik eğitimlerle geliyor.
Platform şimdilik oldukça sade. AsteriodOS'u denemek istiyoranız, öncelikle bir Wear OS cihazına ihtiyacınız var. Yayınlanan sürüm, LG G Watch, LG G Watch Urbane, LG G Watch R, Asus Zenwatch 1, Asus Zenwatch 2, Asus Zenwatch 3 ve Sony Smartwatch 3 ile çalışıyor. İşletim sistemini bu saatlere nasıl yükleyebileceğiniz, burada anlatılıyor. Kurulum yaparken eski işletim sistemini koruyup, ikili önyükleme yapabilir veya işletim sistemini değiştirebilirsiniz.
AsteroidOS, gelecekte Huawei Watch ve Samsung Gear S gibi diğer akıllı saatlere de ulaşmayı planlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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