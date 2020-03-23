Siri, Covid-19 Sorularına Cevap Vermeye Başladı

Şu günlerde Corona virüsü ve sebep olduğu Covid-19 hakkında her kafadan ayrı bir ses çıkabildiğinden, resmi kaynaklardan gelen bilgilere kulak vermekte büyük fayda var. Apple'ın dijital asistanı Siri, tıbbi yardım yerine geçmeyecek olsa da, virüs hakkındaki bazı soruları cevaplamaya başladı.
Siri, virüs hakkında sorulanları ABD Halk Sağlığı Servisi'nin verdiği bilgiler yoluyla cevaplıyor ve ABD'de yaşayanların Hastalık Denetim Merkezleri ve hatta acil hizmetlerle iletişim kurmasını sağlayabiliyor. Soru - cevap işlevi şu an sadece ABD'de çalışıyor gibi görünüyor. Aynı soruları örneğin İngiltere'de sorarsanız, doğrudan İngiltere hükümetinin Covid-19 sitesine yönlendiriliyorsunuz.
Teknoloji firmaları, şu sıralar Covid-19'un kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar içerisindeler. Apple, hafta sonu yaptığı açıklamada iki milyon N95 maskesini ABD'deki hastanelere bağışladığını duyurmuştu. Google ise Covid-19 ile ilgili kendi web sayfasını açmıştı.
Henüz yavaşlama belirtisi göstermeyen Covid-19 elbette günün birinde etkisini kaybedecek, ancak bunun sonrasında teknolojiden diğer alanlara birçok şeyin değiştiğine şahit olacağız gibi görünüyor.
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