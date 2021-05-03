TV'lerde Yıllarca 37. Kanal Olmamasının Nedeni "Uzaylı" Sinyalleriymiş!

Dünya dışından alınan bir sinyalin, çoğu ülkede, televizyonlarda Kanal 37'nin kullanılmamasına sebep olduğunu biliyor musunuz? İşte 37. Kanal'ın garip ve şaşırtıcı hikayesi...