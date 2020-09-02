ASUS 11. Nesil Intel Core İşlemcili İlk Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıttı

Asus gerçekleştirdiği özel bir online etkinlik ile yeni Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Asus ve Intel işbirliğinin önemine değinen ASUS CEO'su Samson Hu, her yıl yeni nesil Intel işlemcili bilgisayarları üreten ilk firma olduklarının altını çizdi ve şunları ekledi; "Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi, kullananların parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler yaratıyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni ekran, ses, yazılım ve ağ bağlantısı teknolojileri ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz. " dedi ve şunları ekledi; " 11. Nesil Intel Core işlemciler ve yeni Intel® Iris® Xe grafiklerle donatılmış en yeni, ince ve hafif ASUS dizüstü bilgisayarlar performansın sınırlarını aşıyor ve kullanıcılara üretkenlik, yaratıcılık, oyun ve eğlence için en üst düzey deneyimi sunuyor. Ayrıca ASUS, en yeni Intel işlemcilerin performansını, Intel Evo platformuna dayalı üst seviye kullanıcı deneyimini ve en yeni teknolojiyi, sürekli gelişen bir dünyada kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar sunmak için bir araya getiriyor.
Lansman etkinliği sırasında ASUS, Intel Evo platformu tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarını tanıtırken, Intel'in Project Athena inovasyon programının ikinci sürüm teknik özelliklerini ve Temel Deneyim Göstergelerini de anlattı. 11. Nesil Intel Core işlemcilere ek olarak, Intel Evo platform tabanlı dizüstü bilgisayarlarda Intel Iris Xe grafik mimarisi, Intel WiFi 6 desteği ve Thunderbolt 4 bulunuyor.
Yeni PC serisi, sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamak için Microsoft Windows tarafından da destekleniyor. Microsoft Corp. Satış Başkan Yardımcısı Nicole Dezen, "ASUS, günümüz ortamında müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir Windows PC yelpazesinde yeniliği teşvik etmeye devam ediyor" dedi.
11. Nesil Intel Core İşlemcilere Sahip ASUS Dizüstü Bilgisayarlar:
ASUS ZenBook Flip S (UX371)
Ultra kompakt ZenBook Flip S, Intel Evo platformu dizüstü bilgisayar tasarımı standartlarını karşılayan ilk ASUS dizüstü bilgisayardır. Kolay taşınabilir, 13,9 mm inceliğinde ve 1,2 kg hafifliğindedir. Üst seviye ultra canlı 4K UHD OLED NanoEdge PANTONE® Onaylı renk hassasiyeti olan dokunmatik ekran, geniş bir % 100 DCI-P3 renk gamına sahiptir ve derin siyahlar ve olağanüstü kontrast için VESA Display HDR 500 Gerçek Siyah sertifikalıdır. Ayrıca gözleri korumak için TÜV Rheinland sertifikası da vardır ve daha rahat kullanım deneyimi için 4096 basınç seviyeli yeni ASUS Pen dokunmatik kalemi de destekler.
ZenBook Flip S'in, dayanıklı, hassas tasarımlı 360 ° ErgoLift menteşesi, dizüstü bilgisayarın tablet, stand ve çadır modlarında veya bunların arasındaki herhangi bir yerde kullanılmasına olanak tanır. ASUS NumberPad 2.0 ise hızlı veri girişi sağlar.
Sürekli hareket halindeyken performans, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe® 3.0 x4 SSD ile birlikte Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 işlemci tarafından sağlanır. Bağlantı için ZenBook Flip S, iki Thunderbolt ™ 4 USB-C® bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası sunar. ZenBook Flip S'nin yüksek kapasiteli bataryası, en uzun çalışma günü için bile yeterli olan 15 saate kadar dayanır.
ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)
Yalnızca 13,9 mm kalınlığında ve yalnızca 1,3 kg ağırlığında olan kompakt ZenBook Flip 13, dayanıklı, hassas tasarımlı 360 ° ErgoLift menteşe, dizüstü bilgisayarın tablet, stand ve çadır modlarında veya bunların arasındaki herhangi bir konumda kullanılmasına olanak tanır.
Tek bir şarjla 14 saate kadar çalışma sağlayabilen yüksek kapasiteli 67 Wh pil ile ZenBook Flip 13, günümüzün hareketli çalışma yaşam tarzı için mükemmeldir. ZenBook Flip 13, birlikte verilen 65 watt şarj adaptörü ile hızlı şarjı destekler ve ASUS USB-C® Easy Charge, kullanıcıların diğer standart USB-C veya USB-C Power Delivery (PD) şarj cihazlarından yararlanmasına olanak tanır.
ZenBook Flip 13, yeni tasarlanmış ASUS Pen ile tamamen uyumlu, şık bir NanoEdge FHD OLED dokunmatik ekrana sahiptir. Ekran, 4096 basınç düzeyini destekleyerek daha doğal hisli dokunmatik kalem girişi için gelişmiş hassasiyet sağlar.
Kusursuz performans için ZenBook Flip 13, Intel Iris Xe grafiklere ve 16 GB RAM'e sahip 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ile güçlendirilmiştir. Depolama için 1 TB'ye kadar PCIe 3.0 SSD'yi destekler.
ASUS ZenBook 14 (UX435EA / EG)
ZenBook 14, üstün performans ve zahmetsiz taşınabilirliği çok şık bir görünümle birleştiren yepyeni, ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayardır. 1,19 kg kadar hafif olan ZenBook 14, gelişmiş üretkenlik için devrim niteliğindeki ASUS ScreenPad'i içerir ve Intel Iris Xe entegre grafiklere (UX435EA) veya NVIDIA GeForce MX450 ayrık grafiklere (UX435EG) sahip 11. Nesil Intel Core işlemcilerden güç alır.
ZenBook Classic serisinin bu en son üyesi, aynı zamanda eksiksiz bir I / O bağlantı port dizisine sahiptir: iki Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Tip-A, standart HDMI 2.0, microSD kart okuyucu ve bir ses girişi. ZenBook 14, dikkat çekici bir % 92 ekran / vücut oranına sahip çerçevesiz bir NanoEdge ekran sağlar.
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