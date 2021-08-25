ASUS, 4 Yeni X570 Anakart Modelini Piyasaya Çıkardı!

ROG, Strix, TUF Gaming ve ProArt serilerine dahil olan yeni anakartlar gelişmiş bağlantı seçeneklerine, yonga seti için pasif soğutma sistemine ve özel hız aşırtma özelliklerine sahip.