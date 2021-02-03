ASUS, GPU Tweak III İçin Açık Beta Programını Duyurdu

GPU Tweak hız aşırtma aracı kullanışlı bir arayüz ve otomatik profil değiştirme özelliğiyle yenilendi. Yapılan yenilikler kullanıcılardan toplanan geri bildirimlere göre geliştirildi.