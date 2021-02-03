ASUS, GPU Tweak III İçin Açık Beta Programını Duyurdu

ASUS, ekran kartı ayarı ve donanım durum takibi için her türlü imkanı sunan GPU Tweak III yazılımı için açık beta programını başlattığını duyurdu. Yenilenen arayüzüyle GPU Tweak III, tüm temel hız aşırtma ve fan denetimlerini öne çıkararak GPU'lardan ekstra performans elde etmeyi her zamankinden daha çabuk ve kolay hale getiriyor. Yeni kişiselleştirme seçenekleriyle kullanıcılar ara yüzün, takip penceresinin ve ekran menüsünün boyutunu ve düzenini değiştirebiliyor, ihtiyaç duydukları bilgiye istedikleri zaman erişebiliyor. Belirli oyunlar veya uygulamalar için profiller oluşturan kullanıcılar, yeni Profil Bağlantısı özelliği ile programları eşleyerek GPU Tweak III'ün ayarları arka planda yapmasını sağlayabiliyor. Uygulamanın web sayfasında aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebiliyor:
Yeniden ayarlandı ve test edildi
ASUS, 2018 ortasında GPU Tweak II için çok katmanlı bir test ve geri bildirim programı başlatmıştı. Bu program ROG forumlarında uzun vadeli bir açık beta programına dönüştü. Farklı donanım yapılandırmalarına sahip çok sayıda kullanıcıdan elde edilen verileri kullanan GPU Tweak ekibi temel hız aşırtma işlevini geliştirdi, arka planda çalışan motorun kararlılığını artırdı ve Hız Aşırtma Tarayıcı gibi yeni özellikler çıkardı.
GPU Tweak'in üçüncü sürümü için ASUS, geniş kitlesinin farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabilecek esnek bir mimari kurmayı hedefledi. Kullanıcı arayüzünün neredeyse her öğesinin boyutu, konumu ve rengi kullanıcının ortamına uyacak ve sistem ayarları yaparken takip etmek istediği veri ve ölçümlere dikkat çekecek şekilde düzenlenebiliyor. Daha fazla performans istatistiği görüntüleyebilen arayüzde bunların tümü ölçeklenebilir masaüstü penceresinden veya GPU Tweak III için ayarlanabilir ekran menüsü ile oyun içinden izlenebiliyor. Ölçümleri zaman içinde takip etmek için kullanıcılar şimdi kayıt günlüklerini dışa aktarıp oturumlar arasındaki performans farkını görmek için yeniden içe aktarabiliyor.
Arka planda ise ekran kartı ayarı ve hız aşırtma temel odak olmaya devam ediyor. Yeni sürüm tüm ASUS, ROG ve TUF Gaming tüketici sınıfı ekran kartlarıyla güvenilir performans göstermek ve diğer markaların ekran kartlarına da destek sunmak için çok sayıda testten geçirildi. Hız Aşırtma Ön Ayarı ve Sessiz Mod en yeni NVIDIA ve AMD GPU'ları için optimize edildi. Kartlarını manuel olarak ayarlayan veya Hız Aşırtma Tarayıcı özelliğini kullanan kullanıcılar sistemlerinde değişiklik yaparken ayarları korumak için yeni kaydetme özelliğinden yararlanabiliyor. Fan ayarları arasında sıcaklık gecikmesi ve sorgulama periyodu seçenekleri de bulunuyor. Bu özelliklerle kullanıcılar fanların sıcaklık değişimlerine ne kadar hızlı ve akıcı tepki vereceğini kontrol edebiliyor.
Profil bağlama
Oyunların ve uygulamaların grafik talepleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle hız aşırtma araçları kullanıcılara farklı performans profilleri oluşturma imkanı verir. Bu profiller arasında menü veya kısayol tuşlarıyla geçiş yapılabilir. GPU Tweak III, yeni Profil Bağlama özelliği ile profil yönetimine otomatik bir yaklaşım getiriyor. Hız aşırtma ve fan ayarlarını yapan kullanıcılar, bir profil kaydedip bunu istedikleri programa bağlayabiliyor. Böylece GPU Tweak, atanan oyunlar veya uygulamalar çalıştırıldığında seçilen ayarları otomatik olarak uyguluyor. Sadece kısa bir hazırlıkla oyunlarda maksimum FPS almak veya üretkenlik uygulamalarında akıcı bir şekilde çalışmak mümkün oluyor. Hem de ekstra yönetim gerekmeden.Profil Bağlama özelliği ayrıca ekran profillerinde de kullanılabiliyor. Kullanıcılar her oyuna veya uygulamaya kişiye özel görünümler kazandırabiliyor. GPU Tweak III'te bunu tamamlamak için bir ekran menüsü ön izleme modu da bulunuyor. Kullanıcılar takip öğelerini en sevdikleri oyunların veya uygulamaların arayüzlerine ekleyebiliyor.
Kitle destekli gelişim süreci
Yazılımın kendisini yenilemenin yanı sıra ASUS, GPU Tweak'in geliştirilme sürecine yaklaşımını da tamamen değiştirdi. GPU Tweak III'ü olabilecek en iyi hale getirmek amacıyla ASUS, geri bildirime ve şeffaflığa odaklanan kitle odaklı bir gelişim modeli kurdu. Kullanıcılar yeni yazılım web sayfasındaki başvuru formundan geliştirici ekibine doğrudan geri bildirimde bulunabiliyor veya resmi Republic of Gamers Discord sunucusunda hız aşırtma denemeleri hakkında sohbet edebiliyor. Yeni sürümler her iki ortamda da açık yama notları ve dikkat edilmesi gereken sorunlar hakkında bilgilerle duyurulacak.
ASUS yıl boyunca GPU Tweak'e yeni birçok özellik getirmeyi planlıyor. Ancak bu özellikler temel işlevleri etkilememesi için çok dikkatli ve defalarca kontrolden geçirilerek geliştirilecek. İlk açık beta süresinin ardından web sayfasında kararlı ve beta sürümleri sürekli yer alacak. Böylece kullanıcılar tercih ettikleri türden deneyimi yaşayabilecek. Kararlı sürümler yalnızca uyumluluk ve bakım güncellemeleri alacakken yeni özelikler ise bir dizi beta sürümde olgunlaşacak. Bu özellikler yeterli testten geçtikten sonra ana sürüme eklenecek. Bu gibi dönüm noktalarında GPU Tweak III web sayfasında paylaşılacak blog yazılarıyla son güncellemeler hakkında geliştiricilerin görüşleri iletilecek.
Bulunabilirlik
GPU Tweak III ücretsiz kullanılabiliyor. Açık beta sürümü tüm dünyada hız aşırtma uzmanları ve amatörlerin denemesi için kullanıma sunuldu. İlk sürüm yalnızca İngilizce olarak sunuluyor. Diğer diller ise yıl içinde kullanıma sunulacak. İlk beta süresince kullanıcıların GPU Tweak III'teki yeni özellikleri denemesi tavsiye ediliyor. Klasik deneyimi tercih eden kullanıcılar ise GPU Tweak II'nin kararlı sürümünü kullanabilir. GPU Tweak II sürümünün geliştirilmesine, GPU Tweak III'ün ilk açık beta dönemi tamamlandıktan sonra son verilecek.
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