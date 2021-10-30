ASUS, Intel ROG Anakartlarını ve Yeni Ekipmanlarını Duyurdu

ASUS, düzenlediği etkinlikte çığır açan yeni Intel ROG anakartlarını, üst seviye güç kaynaklarını, birinci sınıf monitörlerini ve diğer oyun ekipmanlarını duyurdu.

ASUS, Intel ROG Anakartlarını ve Fazlasını Duyurdu

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