ASUS, Intel ROG Anakartlarını ve Yeni Ekipmanlarını Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), Break All Limits adını verdiği etkinlikte yeni nesil çığır açıcı Intel® tabanlı anakartlarını, güç kaynaklarını, monitörlerini ve daha fazlasını tanıttı. Oyuncular şimdi ilk kez DDR5 bellek modülleri ve PCIe® 5.0 destekli cihazlar kullanabilecek. Tamamen baştan tasarlanan Intel® Core™ işlemciler 16 çekirdek ve 24 iş parçacığıyla yapılandırılabiliyor. Sektöre damga vuracak bu yeni teknolojileri kullanıcılara hazır olarak sunmak için, ROG Maximus Z690 Extreme, Extreme Glacial, Apex ve diğer Z690 ASUS anakartlar, Intel Alder Lake platformunun getirdiği voltaj ve frekans değişimine anında tepki veren son teknoloji güç dağıtımı özellikleriyle donatıldı. Bu yeni güçlü işlemcilerin maksimum performans ve verimlilikle çalışması hedeflendi.
Buna ek olarak Z690 ROG anakartlar ASUS Extended Memory Profiles (AEMP) adlı yeni bir özellikle geliyor. AEMP sayesinde, BIOS'ta yapılacak basit bir ayarla DDR5 bellek modüllerinin saat hızları ve zamanlamaları resmi sınırlarının üzerine çıkarılabiliyor. Böylece tüm potansiyel performanstan yararlanmak mümkün oluyor. Bu özellik, daha önceki nesil DDR RAM'lerde bulunmayan Power Management Integrated Circuit (PMIC) adlı voltaj yönetim teknolojisinin kilidini açarak çalışıyor. ASUS, üst seviye hızlarda uyumluluk için önde gelen DDR5 üreticileriyle iş birliği yaptı.
ROG Maximus Z690 Extreme
İsminden de anlaşılabileceği gibi ROG Maximus Extreme anakartlar teknoloji meraklılarına yönelik anakart tasarımının zirvesinde yer alıyor. Yeni Z690 modeli de bu geleneği sürdürüyor. DDR5 desteği, 105 ampere hazır 24+1 eşli güç aşamaları, MicroFine alaşım bobinler ve devasa soğuk dövme soğutma bloğuna sahip birinci sınıf kapasitörlerle ROG Maximus Z690 Extreme performans ve saat hızı konusunda yeni rekorlar kırmaya hazır. AI Hız Aşırtma, AI Soğutma ve Fan Xpert 4 gibi ASUS'a özgü yazılımlarla gelen model ile acemiden uzmana tüm kullanıcılar bu merakla beklenen Intel platformuyla inanılmaz hızlara ulaşıp muhteşem deneyimler yaşayabilecek.
ROG Maximus Z690 Extreme yalnızca dudak uçuklatan işlemci hız aşırtmaları için geliştirilmedi. Daha önce bahsedilen ASUS Extended Memory Profiles özelliği OptiMem III ile destekleniyor. ROG anakartlara özel bu devre tasarımında bellek hatları PCB katmanları arasına özenle yerleştiriliyor ve sinyal mesafesi kısaltılıyor. Ayrıca koruma bölümleriyle de parazit azalıyor.
ROG Maximus Z690 Extreme zirvedeki performansa layık üst düzey bağlantı seçeneklerine sahip. WiFi 6E, 10 Gb ve 2.5 Gb Ethernet, PCIe 5.0 M.2, Thunderbolt™ 4 destekli USB 3.2 Gen 2x2 ön panel bağlantısı ve arka giriş çıkış panelinde çok sayıda USB Type-C® bağlantı noktası bulunuyor. Yıldırım hızındaki bağlantılar sayesinde oyuncular oyunların yüklenmesini fazla beklemeden aksiyona atılabiliyor. Çevrim içi mücadelelerde ROG SupremeFX ALC4082 ses yongası ve ESS® ES9018Q2C DAC kristal netliğinde sesler sunarak oyuncuların rakiplerinin konumunu tespit etmesine ve sıralamada daha yukarılara tırmanmasına yardımcı oluyor.
ROG Maximus Z690 Extreme'de ayrıca yepyeni ROG True Voltician yer alıyor. USB bağlantılı bu osiloskop kullanıcıların voltaj değerlerini, saat hızlarını ve daha fazlasını görmesini sağlıyor. USB üzerinden Extreme anakarta bağlanan bu cihaz, OSC Sense başlıklarından VCore, VCCIN ve System Agent değerlerini gösteriyor. Birlikte kullanılan yazılımı yakındaki başka bir bilgisayarda çalıştırmak da mümkün. Böylece kullanıcılar cihazın takılı olduğu bilgisayarın açılmasını engelleyen sorunları tespit edebiliyor.
Daha önce ROG Maximus Z690 Extreme gibi bir anakart kullanmamış olanların korkmasına gerek yok. Patentli giriş çıkış koruması önceden monte edilmiş şekilde geliyor. Ekran kartı yuvasında ise kartı çıkarıp takmayı kolaylaştıran PCIe Slot Q-Release yer alıyor. BIOS FlashBack™ sayesinde, işlemci ya da RAM olmadan da BIOS güncellemesi yapmak mümkün. Q-Core ekran ise sorun giderme mesajları görüntüleyerek sorun yaşayan kullanıcıların yeni oyun bilgisayarlarını çalıştırmasına yardımcı oluyor. Bunlar, ROG'nin herkesin kendi sistemini toplayabilmesi için sunduğu teknolojilerin yalnızca bir bölümü. ROG anakartlar tüm sınırları aşmak için tasarlandı ve bu süreçte yeni kullanıcıları geride bırakmamaya kararlı.
ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
ROG Maximus Z690 Extreme Glacial modeli, kardeşi olan modelin tüm gücünü sıvı soğutma ile bir adım ileriye taşıyor. Republic of Gamers, yalnızca işlemci soketini değil ayrıca yerleşik üç adet M.2 yuvasını da kaplayan tek parça, şeffaf ve göz alıcı bir soğutma bloğu geliştirmek için EK ile iş birliği yaptı. Bu tasarım ROG'nin yeni AniMe Matrix™ LED ekranı ile aydınlatılıyor. Ekran kişiye özel metinler, animasyonlar, sistem tarihi ve saati ve hatta müziğe bağlı görüntüler gösterecek şekilde ayarlanabiliyor. 2 inç LiveDash OLED, Aura Sync ve dört adet RGB başlığıyla da ROG Maximus Z690 Extreme, her oyun sistemini benzersiz kılacak çok geniş RGB seçenekleri sunuyor.
Anakartın alt yarısı elektrolizle kaplanmış etkileyici ve şık bir soğutma bloğuyla soğutuluyor. Kullanıcılar yeni ters yuva mekanizması sayesinde, bu soğutma bloğunu veya sıvı soğutma döngülerini çıkarmadan da alttaki M.2 yuvalarına erişebiliyor.
ROG Maximus Z690 Apex
Sıvı azot soğutmaya hazır ve en üst düzey bellek modülü hızlarına erişebilen birinci sınıf bir anakart arayan kullanıcıların ROG Maximus Z690 Apex'ten başka bir model aramasına gerek yok. DIMM yuvalarını iki adede çeken Apex, DDR5 bellek modülü yuvalarında rakipsiz sinyal bütünlüğü sunuyor ve hızı 6600 MHz'e kadar çıkarabiliyor. Yavaş Mod anahtarı, LN modu jumper'ı, termal sensör başlıkları ve sekiz adet Probelt ölçüm noktasıyla da hız aşırtmanın her aşamasında kullanıcıya yardım ediyor.
Apex'te ayrıca tüm lehim işleminin tek bir seferde yapıldığı ASUS Auto-Extreme üretim teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede hız aşırtmada kararlılık, soğutma performansı, güç verimliliği, uzun ömür ve daha geniş voltaj sınırları elde ediliyor.
ROG Maximus Z690 Apex ayrıca arka plakalı iki adet M.2 yuvası, DIMM.2 kartı üzerinde iki adet M.2 yuvası ve ROG Hyper M.2 Kartı ile gelen bir adet PCIe 5.0 yuvası ile geniş depolama olanağı sağlıyor. Olağanüstü ses kalitesi için Savitech SV3H712 DAC/amp, yerleşik WiFi 6E ve 2.5 Gb Ethernet, bir adet Thunderbolt 4 başlığı, USB Type-C, bir adet RGB başlığı ve üç adet adreslenebilir Gen 2 RGB başlığı gibi birinci sınıf bileşenlerle dolu olan bu anakart, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, BIOS FlashBack ve Q-Code özellikleriyle de kendi sistemini toplayanlara kolaylık sağlıyor.
ROG Maximus Z690 Formula
Siyah renk her şeye uysa da birinci sınıf anakartları için farklı bir tasarım isteyenler de olabilir. Ay Işığı Beyazı renginin (seçkin ROG dizüstü bilgisayarlara, klavyelere, kulaklıklara ve mouse'lara da yakın zaman önce sunuldu) hakim olduğu ROG Maximus Z690 Formula tam da bu kullanıcılara hitap ediyor. Beyaz, açık gri ve fırçalanmış metalin göz alıcı bir kombinasyonunu taşıyan Formula, oyuncu sistemlerine daha şık bir hava katıyor.
ROG Maximus Z690 Formula, kullanıcılara voltaj regülatöründe performans sınırlarını aşarken sıcaklığı da kontrol altında tutma imkanı veren CrossChill EK III soğutma bloğuyla gerekli gücü sağlıyor. EK ile birlikte tasarlanan CrossChill EK III, Formula'nın VRM'lerini soğutmakta kullanılacak özel döngülere uyumlu sıvı soğutma giriş çıkışlarına sahip. 105 amper seviyesinde 20+1 eşli güç aşamasına sahip olan RoG Maximus Z690 Formula, ROG'nin ün yaptığı birinci sınıf güç dağıtımını sağlıyor.
ROG Maximus Z690 Formula ayrıca ESS ES9018Q2C DAC'ye sahip SupremeFX ALC4082 ses yongası ve İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme teknolojisi ile oyunlarda üst düzey ses kalitesi sunuyor. Depolama seçenekleri de son derece yeterli. Üç adet yerleşik M.2 yuvasının yanı sıra ürünle birlikte gelen ROG Hyper M.2 Kartı ile iki M.2 yuvası daha ekleniyor. Formula bağlantı konusunda da geri adım atmıyor. Yerleşik WiFi 6E, 10 Gb Ethernet, bir adet USB 3.2 Gen 2x2 ön panel bağlantısı, arka giriş çıkış panelinde iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve elbette PCIe 5.0 ekran kartlarına ve DDR5 bellek modüllerine destek bulunuyor. ROG'den beklenecek şekilde, kendi bilgisayarını toplayan kullanıcılar PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS Flashback düğmesi, Clr CMOS düğmesi ve FlexKey gibi özelliklerden yararlanabiliyor.
ROG Maximus Z690 Hero
ASUS, Maximus serisine adım atmak isteyen kullanıcılara ROG Maximus Z690 Hero modelini sunuyor. 90 amper seviyesinde 20+1 güç aşamasıyla yüksek performans sunan bu anakartta kullanıcıların ilk fark edeceği şey yeni Polymo aydınlatma olabilir. Giriş çıkış korumasında yer alan bu LED ekran ışık ve renklerle göz alıcı derecede ayrıntılı mini RGB desenler oluşturuyor. Böylece sistem toplayanlar başka hiçbir yerde olmayan parlak bir RGB stiliyle dikkatleri üzerine çekebiliyor.
Diğer Maximus Z690 anakartlarda olduğu gibi Hero'da da WiFi 6E ve 2.5 Gb Ethernet, üç adet yerleşik M.2 yuvası, ROG Hyper M.2 kartıyla ekstra iki M.2 yuvası, yüksek ses kalitesi için ESS 9018Q2C DAC, Thunderbolt 4, USB Type-C, ve PCIe Slot Q-Release düğmesi yer alıyor.
ROG Strix Z690-E Gaming WiFi
ROG Strix Z690-E Gaming WiFi; 18+1 güç aşaması, 8+8 ProCool II güç bağlantısı, üst seviye alaşımlı bobinler ve sağlam kapasitörler ile donatıldı. Tüm bu bileşenler arka giriş çıkışları ve VRM'leri kaplayan iki alüminyum soğutma bloğuyla soğutuluyor. Bu soğutma blokları L biçimli ısı borusuyla birbirine bağlanarak termal performansı artıyor. PCIe 5.0 M.2 yuvaları da yenilikçi ASUS Combo-Sink tasarımının bir parçası olan bir ısı borusundan yararlanıyor. Geriye kalan yerleşik iki M.2 yuvası ise arka plakaların yanı sıra NVME SSD'nin üzerinde kalan önceden monte edilmiş soğutma bloklarını kullanıyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyulduğunda, anakartla gelen ROG Hyper M.2 kartını kullanmak mümkün. Kartta PCIe 4.0 sürücüler için iki ekstra yuva bulunuyor.
ROG Strix Z690-E Gaming WiFi bağlantı seçenekleri konusunda da son derece cömert. Modelde WiFi 6E, Intel 2.5 Gb Ethernet, HMDI® 2.1 ve USB 3.2 Gen 2x2 Type-C bağlantıları bulunuyor.
ROG Strix Z690-E Gaming WiFi, Maximus serisine dahil olmasa da AI Hız Aşırtma, AI Soğutma ve AI Ağ Bağlantısı teknolojilerinden yararlanarak sistem optimizasyonunu kolaylaştırıyor. İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme, Savitech SV3H712 DAC, DTS® Sound Unbound™ ve Sonic Studio III ile de kristal netliğinde sesler elde ediliyor.
Daha büyük Maximus modellerinde olduğu gibi, ROG Strix Z690-E Gaming WiFi modelinde de PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS FlashBack düğmesi ve Clr CMOS düğmesi gibi kendi sistemini toplayanlara yönelik özellikler yer alıyor.
ROG Strix Z690-F Gaming WiFi
16+1 güç aşaması ve PCIe 4.0 depolama seçenekleriyle ROG Strix Z690-F Gaming WiFi, Z690-E modelinin bir altında olmasına rağmen sağlam güce sahip. M.2 Combo-Sink ve yerleşik PCIe 5.0 M.2 desteği gibi özellikler için Z690-E Gaming WiFi modelini tercih etmek gerekse de Z690-F Gaming WiFi modelinin de beğeni toplayacak çok fazla yönü var. AI Hız Aşırtma, AI Hız Aşırtma, AI Soğutma ve AI Ağ Bağlantısı teknolojileri ve yerleşik WiFi 6E, Intel 2.5 Gb Ethernet ve USB 3.2 Gen 2x2 Type-C bağlantıları bu modelde bulunuyor. Anakartta ayrıca Savitech SV3H712 DAC ve İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme de var. Kendi bilgisayarını toplayan kullanıcılar ise PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS Flashback düğmesi, Clr CMOS düğmesi ve FlexKey gibi özelliklerden yararlanabiliyor.
ROG Strix Z690-F Gaming WiFi'da Z690-E Gaming WiFi olmayan bir özellik var, o da ROG Tekrar Kullanılabilir Kablo Düzenleyici. Bu kompakt boyutlu birinci sınıf dikişli kumaş, bilgisayarın içindeki farklı tür kabloları düzenlemekte kullanılabiliyor. Velcro iç kısım sayesinde de daha sonra bilgisayardaki bileşenleri yenilerken tekrar kullanılabiliyor.
ROG Strix Z690-G Gaming WiFi
ROG Strix Z690-G Gaming WiFi, micro-ATX sistem kurmak isteyen kullanıcıların bir numaralı tercihi olacak. 14+1 DrMos güç aşamaları ve giriş çıkış korumasının, VRM'lerin ve M.2 yuvalarının üzerindeki kalın soğutma blokları ile Z690-G Gaming WiFi, birinci sınıf güç dağıtımı ve soğutmayı 12. Nesil Intel işlemcilere kolayca uyum sağlayabilen kompakt bir tasarımda sunuyor. Yerleşik WiFi 6E ve Intel 2.5 Gb Ethernet ile yıldırım hızında ağ bağlantısı sunan bu anakart; HDMI® 2.1 ve USB 3.2 Gen 2x2 Type-C bağlantı seçeneklerine sahip. Bir adet RGB başlığına ve üç adet adreslenebilir Gen 2 başlığına bağlanan ASUS'a özgü Aura Sync yazılımıyla da RGB aydınlatmaya tam destek veriyor.
ROG Strix Z690-G Gaming WiFi ayrıca Savitech SV3H712 DAC ve DTS Sound Unbound ile oyunlarda yüksek kaliteli sesler sunuyor. M.2 Q-Latch, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS FlashBack™ düğmesi, Clr CMOS düğmesi ve FlexKey gibi kendi bilgisayarını toplayan kullanıcılara yönelik yenilikçi özellikler de ihmal edilmiyor.
ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4
ATX biçimindeki ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4; VRM'leri, Z690 yonga setini ve yerleşik M.2 yuvalarını sağlam bir şekilde soğutan soğutma bloklarında yer verdiği Ay Işığı Beyazı renkle estetik bir görünüm sunuyor. 80 amper seviyesinde 16+1 DrMOS güç aşaması, 8+8 ProCool II güç bağlantısı ve birinci sınıf alaşımlı bobinler ile güç ihtiyacını da fazlasıyla karşılıyor. Bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ve dört adet M.2 yuvası bulunuyor.
ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 ayrıca kendi sistemini kuran kullanıcılara kendi tercihlerine göre bir bilgisayar yapılandırma imkanı vermek için yalnızca DDR4 bellek modüllerini kullanıyor. ROG'ye özgü OptiMem III tasarımı sayesinde bellek performansı mümkün olan en üst seviyeye çıkıyor.
Kendi bilgisayarını toplamayı tercih eden kullanıcılar ise PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, ROG Tekrar Kullanılabilir Kablo Düzenleyici, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS FlashBack düğmesi, Clr CMOS düğmesi ve FlexKey gibi özelliklerden yararlanabiliyor. ROG Strix modellerinde bulunan bir adet RGB başlığı ve üç adet adreslenebilir Gen 2 başlığı da bu anakartta mevcut. Bunların tümü ASUS'a özgü Aura Sync yazılımıyla yönetilebiliyor.
Ses kalitesine önem verenler ise Savitech SV3H712 amplifikatör, DTS Sound Unbound ve Sonic Studio III özelliklerinin avantajlarını kullanıyor.
ROG Strix Z690-I Gaming WiFi
Özellikle kompakt boyutlu bilgisayarlardan hoşlanan kullanıcılar, ITX biçimindeki ROG Strix Z690-I Gaming WiFi ile birinci sınıf özelliklere aradıkları boyutta kavuşuyor. DDR5 bellek desteği veren modelde 10+1 güç aşaması, ProCool II güç bağlantısı, üst seviye alaşımlı bobinler ve sağlam kapasitörler gibi daha büyük ROG anakart modellerinde bulunan özellikler de yer alıyor. AI Hız Aşırtma ve AI Soğutma yazılımları da performans ayarlarını güçlendiriyor. ROG Strix Z690-I Gaming WiFi'da ayrıca iki M.2 yuvasını Q-Latch ve iki M.2 arka plakası ile entegre eden üç katlı akıllı bir soğutma bloğu bulunuyor.
WiFi 6E ve Intel 2.5 Gb Ethernet ile üst seviye bağlantı seçenekleri sunan model iki adet Thunderbolt 4 USB Type-C bağlantı noktası sayesinde iki adet harici 4K ekrana ve uyumlu aksesuarlara bağlantı imkanı veriyor. HDMI 2.1 ve beş adet USB 3.2 Type-A bağlantısına yer veren anakart için ASUS; dört adet SATA bağlantı noktasına, ön panel başlıklarına, bir hoparlör başlığına ve halihazırda anakartta yer alan RGB ve ARGB başlıklarına ek olarak Aura Sync sisteminin geri kalanına bağlanabilen bir adet adreslenebilir RGB Gen 2 başlığına sahip ROG Strix Ön Panel SATA kartını sunuyor.
Kendi bilgisayarını kurmayı tercih eden kullanıcılar ise arka plakalı M.2 Q-Latch, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS FlashBack düğmesi ve Clr CMOS düğmesi gibi özellikleri değerlendirebiliyor.
Savitech SV3H712 DAC, DTS Sound Unbound ve Sonic Studio III ile yüksek kaliteli ses elde eden üründe İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme teknolojisine de yer veriliyor.
ROG Thor 1600W Titanium ve Thor 850W, 1000W, 1200W Platinum II güç kaynakları
Teknoloji tutkunlarının sistemlerine modern bilgisayarların talep ettiği kesintisiz ve güvenilir gücü sağlayan ROG Thor 1600W Titanium, ROG güç kaynağı tasarımının yeni zirve noktasını temsil ediyor. En üst seviyedeki bu ürünle birlikte gelen ROG Thor Platinum II serisi, bu güç kaynaklarını daha da iyi hale getiren çok sayıda özellikle donatılmış durumda.
Örneğin, Titanium sertifikası için %10'dan %100'e kadar uzanan yüklerde %90'dan fazla verimlilik elde edilmesi gerekiyor. ROG Thor 1600W bu zorlu gereksinimi, oyun bilgisayarlarının ve iş istasyonlarının ihtiyaç duyduğu son derece hassas regülasyon ile entegre olan dijital denetim tasarımı ve katı haldeki galyum nitrit bileşenler sayesinde karşılıyor. Bu iddialı kombinasyon ile %100 yük altında %93,54 verimlilik elde ediliyor.
ROG Thor güç kaynakları ayrıca %50 yük altındayken fansız çalışacak şekilde tasarlandı. Bu sınır aşıldığında 1600W, 1200W ve 1000W modelleri en yeni eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen yeni 135 mm fanlardan yararlanıyor. Kompakt bir fan yuvasına ve dış bariyer halkasına sahip olan bu fanlar son derece pürüzsüz kanatlarıyla hava dolaşımıyla soğutma sağlıyor ve her hızda sessiz çalışıyor. Öte yandan, geniş ROG soğutma blokları ortalamanın üzerindeki kütleleri ve yüzey alanlarıyla ayrı entegre devreleri ve bileşenleri soğutuyor, ısıya duyarlı bölümlerin ömrünü uzatıyor.
Bu mükemmel tasarım yeni ROG Thor ailesindeki tüm güç kaynaklarının Lambda A++ sertifikası almasını sağlıyor. Bağımsız test kuruluşu Cybenetics tarafından verilen bu sertifika için sıkı gürültü performansı standartlarını karşılamak gerekiyor. Bu sertifikaya hak kazanmak için güç kaynaklarının test süresince 15 dBa seviyesini geçmemesi gerekli. ROG Thor 1000W, 1200W ve 1600W kendi sınıflarının en sessiz modelleri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
ROG Thor serisi yeterli, güvenilir ve büyük miktarda gücü yalnızca bugün verecek şekilde tasarlanmadı. ROG Thor güç kaynakları 10 yıllık garantiyle geliyor. Modeller ayrıca 12 pimli yüksek kapasiteli yedek PCIe 5.0 bağlantısıyla geleceğin bileşenlerine de destek veriyor.
ROG Thor serisinin karakteristik özellikleri arasında üstün performansın yanı sıra göz alıcı estetik görünüm de yer alıyor. Bir simge haline gelen ROG OLED güç göstergesi tüm modellerde geri dönüyor. Göstergenin kenarlarında dikkat çekici aynalı bölümler bulunuyor. Adreslenebilir Aura RGB LED aydınlatma ikonik ROG logosunu parlatıyor. Aura Sync sayesinde bu ekran sistemin geri kalanının tasarımına entegre olabiliyor.
ROG Strix XG309CM Oyuncu Monitörü
ASUS büyük, üst seviye ve geniş en boy oranlı bir monitör arayan oyunculara ROG Strix XG309CM'yi sunuyor. 29,5 inç boyutundaki monitör 2560 x 1080 çözünürlüğe, 1 ms GTG tepki süresine ve ASUS ELMB (Çok Düşük Hareket Bulanıklığı) Sync ile desteklenerek 200 Hz'e varan yenileme hızına sahip. ELMB Sync teknolojisi, ELMB (Çok Düşük Hareket Bulanıklığı) ve değişken yenileme hızı özelliklerinden aynı anda yararlanarak akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi oluşturuyor. Fast IPS özelliğini taşıyan bu ürün en hareketli aksiyon oyunlarıyla başa çıkabiliyor.
ROG Strix XG309CM ayrıca bir USB Type-C bağlantı noktasıyla geliyor. Bir dizüstü bilgisayara ikinci ekran olarak bağlamak için ideal çözüm sunan bu bağlantı noktası, monitörün klavyeler, mouse'lar ve diğer çevre birimleri için bir USB bağlantı merkezi olarak kullanılmasına da olanak veriyor. ROG Strix XG309CM'de entegre bir KVM anahtarı da bulunuyor. Böylece bu monitöre bağlı iki bilgisayarı aynı klavye ve mouse ile kontrol etmek mümkün oluyor. Kullanıcılar diğer bilgisayara geçerken mouse ve klavyeyi fiziksel olarak çıkarıp takmak zorunda kalmıyor. Anahtarı kullanarak giriş kontrolünü bir bilgisayardan diğerine saniyeler içinde geçirebiliyorsunuz.
Ekranın standında yer alan entegre tripoda web kamerası veya mikrofon yerleştirilebiliyor. Kullanıcılar böylece hem iş hem de eğlence için uygun bir monitöre kavuşuyor.
ROG Strix XG276Q Oyuncu Monitörü
1080p ekran kullanmayı tercih eden oyuncular için ise ASUS, Uzay Grisi rengindeki ROG Strix XG276Q modelini sunuyor. Monitörün arka kısmı oyunlardan ilham alınarak tasarlanan bir desen taşıyor. 27 inç Fast IPS panel 165 MHz yenileme hızına ve 1 ms GTG tepki süresine sahip. Ekran ayrıca DisplayHDR 400 ile de uyumlu. ROG Strix XG309CM'de olduğu gibi ROG Strix XG276Q'nun da standında bir tripod bulunuyor. Web kamerası veya mikrofon yerleştirmeye uygun bu bölüm sayesinde oyuncular kendi yayın sistemlerini kurabiliyor.
ASUS, yüksek performanslı fakat daha kompakt boyutlu oyuncu monitörleri isteyenler için 24,5 inç ve 23,8 inç boyutlu ROG Strix monitörler sunuyor.
ROG Delta S Animate Oyuncu Kulaklığı
ROG Delta S kulaklık serisine yeni eklenen bu modelin her iki tarafında özel olarak ayarlanabilen AniMe Matrix™ ekranlar bulunuyor. Bu mini LED ekranlar özel aydınlatma efektleri, eşsiz animasyonlar ve canlı ses görselleştirme gibi seçeneklerle programlanabiliyor. Fark yaratan ses dalgası aydınlatma efektleri kullanıcının kendi sesiyle de şekillenebiliyor. MQA destekli sektör lideri ESS 9281 Quad DAC™ ve 50 mm ASUS Essence sürücüleri birlikte inanılmaz bir ses deneyimi yaşatıyor. ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon ise oyunlarda kristal netliğinde sesli iletişim sağlıyor. Modelin rahat ve hafif tasarımı ergonomik, hızlı soğuyan ve mükemmel oturan D biçimli kulak yastıklarıyla tamamlanıyor. ROG Delta S Animate modelinde 3,5 mm ses kablosu yerine kullanılan USB-C ve USB-A bağlantıları sayesinde bilgisayarlarla, Mac'lerle, PlayStation®, Nintendo Switch™ ve mobil cihazlarla uyumluluk sağlanıyor.
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