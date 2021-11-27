ASUS IoT, N5105I-IM-A Endüstriyel Anakart Modelini Duyurdu

ASUS IoT, dört çekirdekli Intel Celeron N5105 işlemci için tasarlanan Mini-ITX endüstriyel anakart modeli N51051I-IM-A'yı tanıttı. Kompakt tasarımla çok sayıda giriş çıkışa, gelişmiş bağlantı seçeneklerine ve esnek kişiselleştirme olanaklarına sahip olan N51051I-IM-A, kısıtlı alanda yapılan kurulumlar için ideal bir çözüm sunuyor. Sekiz adet USB ve altı adet COM bağlantı noktasıyla çok sayıda çevre birimini destekleyen bu anakart, 12 volt DC giriş çıkışıyla ekstra ekrana da güç verebiliyor. HDMI®, DisplayPort™ ve LVDS bağlantı seçenekleriyle de üç ekrana destek verebiliyor. N51051I-IM-A ayrıca yazar kasalar için RJ11 ve DIO bağlantılarına, kredi kartı ödemeleri için bir MSR başlığına ve bildirim yayınlamak için güçlü bir 3 watt amplifikatöre sahip. Bu anakart perakende satış noktaları, bilgi noktaları ve dijital tabela uygulamaları için mükemmel bir tercih sunuyor.
Birinci sınıf güç koruması ile gelen kararlılık
Her an kararlı işlem performansı sunmak için N51051I-IM-A'da 120 watt DC giriş güç tasarımı kullanılıyor. Ayrıca anakartta voltaj ve akım aşımı koruması ve ters çevrilebilen bir DC jakı bulunuyor. TVS diyotları da cihazın hasar almasını engellemek için 8-10 kilovolt seviyesine kadar ESD toleransı gösteriyor.
En uygun kullanıcı deneyimi için kullanıcı dostu tasarım
ASUS IoT N51051I-IM-A, perakende sektöründe günlük kullanım için çok sayıda özellikle donatıldı. Fansız alüminyum soğutma bloğu anakartın geniş bir sıcaklık aralığında stabil çalışmasını sağlıyor. Kilitlenebilen 4 pimli DC jakı güvenli bağlantı sağlarken bazı jumper işlevleri de BIOS'a entegre edilmiş durumda. Böylece ayarları değiştirmek için kasayı açmak gerekmiyor. Renk kodlu bağlantılar ve giriş çıkış korumasındaki yatay bağlantı noktası etiketleri de kurulumu kolaylaştırıyor.
ASUS IoT Suite
ASUS IoT Suite, grafik kullanıcı ve API arayüzüne sahip özel bir yazılım aracı. Bu araca işletim sistemi üzerinden kolayca erişiliyor. Kullanıcılar birkaç tıklamayla donanım bilgilerini görüp düzenleyebiliyor, takip programı zamanlayıcısını ayarlayabiliyor, güç programı belirleyebiliyor, GPIO denetimi yapabiliyor ve fan ayarlarını değiştirebiliyor. N51051I-IM-A'nın BIOS'unda 16 adet LVDS çözünürlük seti bulunuyor. 15 - 21,5 inç panellerle uygun bu setlerle kullanıcılar ekran çözünürlüklerini kolayca değiştirebiliyor. Ayrıca LVDS aracıyla kullanıcılar BIOS'a ekstra çözünürlük seçeneği ekleyip perakende operasyonlarının verimini artırabiliyor.
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