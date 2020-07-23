ASUS Republic of Gamers Oyunculara Özel Yeni Ürünlerini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), üstün mobil oyun deneyimleri sunan ROG Falchion oyuncu klavyesi, ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı ve ROG Strix XG16 oyuncu monitörünü tanıttı.
ROG Falchion kablosuz oyuncu klavyesi, standart klavyenin %65'i boyutunda bir tasarımla yerden tasarruf sağlarken, kullanıcı dostu bir dokunmatik panel ve kablosuz Aura Sync aydınlatmaya sahip olmasıyla göze çarpıyor.
ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı ise aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmalı olarak geliyor. Dahili pile sahip ROG Strix XG16 ise, 15,6 inç boyutunda, 144Hz'e kadar tazeleme oranı sunan, 1080p çözünürlüklü ve kullanıcı dostu bir standa sahip bir taşınabilir oyuncu monitörü olarak mobil oyunculara rekabette avantaj sağlıyor. Bu oyuncu aksesuarları, yüksek hassasiyetli taşınabilir kontrol, ses ve grafik sunarak, mobil oyun deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyor.
ROG Falchion kablosuz oyuncu klavyesi
Yenilikçi bir tasarımla standart klavyenin %65'i boyutunda yer kaplayan kablosuz mekanik klavye ROG Falchion, kullanışlı bir koruma kabına ve ses ayarı, müziği oynatma/duraklatma, ekrana yaklaşma/uzaklaşma gibi özellikler sunan interaktif bir dokunmatik panele sahip. Dokunmatik panel aynı zamanda bir makro tuşu olarak kullanılabilecek şekilde programlanabilirken, panelin içerisindeki RGB LED'ler ise gerçek zamanlı olarak pil durumunu gösteriyor. Oyunculara ultra hızlı, 1ms, 2.4GHz bağlantı sunan Falchion, 400 saate kadar dayanabilen pil ömrüyle dikkat çekiyor. Son teknoloji tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle ROG Falchion, oyunculara üst seviye kontrol ve performans sunuyor.
ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı
ROG Cetra RGB oyuncu kulaklığı, USB-C® bağlantısı sayesinde akıllı telefonlar, PC, Mac ve Nintendo Switch™ gibi birden fazla platformu destekliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve yenilikçi Ambient modu ile kullanıcılar, herhangi bir rahatsızlık duymadan oyunlara, müziğe ve diğer içeriklere odaklanabilirken, aynı zamanda gerek duyulması halinde dışarıdan gelen sesleri duyma imkânı de sağlıyor. ASUS'a özgü 10mm'lik Essence sürücüler, en uygun oyun sesleri ve güçlü bas performansı sunuyor. Kullanıcılar aynı zamanda üç farklı boyutta silikon kulak ucu ve kulak kanatçığıyla birlikte, bir çift köpük kulaklık ucuna da sahip olarak, kulaklığın rahat bir şekilde konumlanmasını sağlayabiliyor. Kulaklık üzerindeki özelleştirilebilen RGB aydınlatma ise kullanıcıların yüksek kalitedeki sesi, tarz sahibi şekilde dinlemelerini mümkün kılıyor.
ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörü
144Hz'e kadar tazeleme oranı ve 1080p çözünürlük sunan, dahili bataryaya sahip, 15,6 inç'lik, taşınabilir oyuncu monitörü ROG Strix XG16, iki adet USB-C® yuvası ve bir adet Micro HDMI girişiyle, esnek bağlantı seçeneklerine ve oyun sırasında şarj olma yeteneğine sahip. Arkasında yer alan kullanıcı dostu stant, 70°'ye kadar açılabiliyor ve monitörün düz bir yüzeyde yatay veya dikey şekilde konumlandırılabilmesini sağlıyor. Standın altında yer alan yenilikçi tasarım, estetik ve hoş çizgiler vaat ediyor. Monitör yüksek kaliteli renkler ve parlaklık sunarken, IPS paneli sayesinde geniş görüş açılarına da imkân tanıyor. Aynı zamanda ROG Tripod'la da uyumlu olan ROG Strix XG16, dizüstü bilgisayar üzerine konumlandırılarak, çift ekranlı kullanım senaryolarına imkan tanıyor.
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