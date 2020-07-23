ASUS Republic of Gamers Oyunculara Özel Yeni Ürünlerini Duyurdu

ASUS ROG yeni ürünlerini tanıttı. ROG Falchion, ROG Cetra RGB ve ROG Strix XG16, oyun deneyiminde fark yaratırken, mobil oyunculuğu bir sonraki seviyeye taşıyor. İşte yeni Asus ROG ürünleri ve özellikleri!