Android Go İşletim Sistemli Uygun Fiyatlı Xiaomi Redmi Go'yu İnceledik!

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni telefonlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Android Go altyapısı üzerine kurulan Redmi Go ise temel ihtiyaçlara odaklı. Peki, Xiaomi Redmi Go özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar? İşte bütçe dostu telefon Xiaomi Redmi Go incelemesi!