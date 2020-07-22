Android Go İşletim Sistemli Uygun Fiyatlı Xiaomi Redmi Go'yu İnceledik!

Xiaomi, kısa bir süre önce yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Üst seviye özellikler sunan Redmi Note 9 serisinin yanı sıra alt markası POCO'nun amiral gemisi modeli POCO F2 Pro'yu da hemen akabinde satışa çıkartan Çinli şirket, böylece her kesimden kullanıcıyı mutlu edecek akıllı telefon modelleri sunuyor. Xiaomi Note 9 ve POCO F2 Pro'yu daha önce incelemiştik. Şimdi ise Xiaomi'nin giriş seviyesi akıllı telefonlarından Redmi Go'yu tüm özelliklerine yakından bakıyoruz.
Aslında Redmi Go, yeni bir telefon değil. Ancak halen kendine piyasada yer buluyor. Redmi Go, geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de de satışa çıkmış ve yoğun talep üzerine stoklarda tükenmişti. Ancak Redmi Go halen pek çok satış kanalında satın alınabiliyor. O nedenle uygun fiyata telefon arayanların ilgisini hala çekebilir.
Xiaomi'nin uygun fiyatlı giriş seviyesi akıllı telefonlarından Android Go işletim sistemli Redmi Go modeli, 5 inç büyüklüğünde HD bir ekranın üzerine kurulu. Ekran büyüklüğünün verdiği avantaj haricinde dört çekirdeğe sahip Snapdragon 425 işlemcisinden güç alan ve ayrıca işletim sistemi olarak da Android Go işletim sistemine sahip telefonda, bu özelliklere ek olarak 1 GB kapasitesinde RAM belleğe yer veriliyor
Bu özelliklerin bu kadar uygun bir fiyatla kullanıcılara sunulması ise Redmi Go'nun göze çarpan en büyük özelliklerinden. Akıllı telefon kullanıcılarına düşük fiyatla Android deneyimi yaşatan Xiaomi'nin giriş seviyesi telefonu Redmi Go, kullanıcılarını 8 megapiksel ana kamerası ve 5 megapiksel değerinde bulunan bir ön kamerayla karşılıyor.
Xiaomi Redmi Go Teknik Özellikleri
Redmi Go, 5 inç HD+ bir ekrana sahip çift hat takılma özellikli bir telefon oluyor. Android telefonlarda sıklıkla kullanılan Snapdragon'a ait Snapdragon 425 işlemciden güç sağlıyor. Adreno 308 grafik birimini kullanan Redmi Go, böylece oyunlara da uygun yapıda. Ancak elbette üst seviye oyun performansı sunmasını beklememek gerekiyor.
Xiaomi Redmi Go, işletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo'yu temel alan Android Go işletim sistemini kullanıyor. Basit ve sade tasarlanan Android Go işletim sistemi sayesinde, kullanıcılar uygun fiyatlı akıllı telefonlarda maksimum verim sağlayabiliyorlar. Redmi Go da bunu sağlayan bir model oluyor.
Günümüzde elbette hemen hemen her alanda akıllı telefonlar kullanılıyor, her işinizi onlarla halledebiliyorsunuz. Elinizden gün boyu düşmeyen bu akıllı telefonlarda anlık olarak sosyal medya hesaplarınız kontrol eder veya müzik dinlerseniz, doğal olarak bu işlemleri yaparken telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyor ve bu nedenle akıllı telefonunuzun şarjı çok hızlı bir şekilde azalabiliyor. Xiaomi Redmi Go'da 3000 mAh'lik batarya bulunuyor ve bu kapasite, şarjınızın gün boyu sizin günlük işlerinizi idare edebilecek düzeyde kalmasını sağlıyor. 8 GB'lık dahili hafızası ve isteğe bağlı olarak microSD kart desteği ile hafızasının arttırılabilir olması da kullanıcılara depolama konusunda büyük avantaj sağlıyor.
Xiaomi Redmi Go Fiyatı Ne Kadar?
Bu özelliklere sahip olan Xiaomi Redmi Go telefonunun fiyatı ise 1400 TL bazındadır.
- Cep Telefonu İncelemeleri ve Cep Telefonu Testleri
- Xiaomi'den İlgi Çekecek İki Telefon Xiaomi
- Redmi Note 9'u Türkiye'de Satışa Sundu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
- Xiaomi'den Patlayan Redmi Note 7 Pro için Açıklama
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın