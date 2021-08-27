Asus Tuf Gaming H3 İncelemesi

Bilgisayar donanımları özellikle 2010 yılından itibaren birçok anlamda değişim gösterdi. Bu değişimlerin en başında pek tabii RGB teması ve bu tema ile birlikte gelen farklı ürünler yer alıyor.
Klavyeler mekanik oldu, fareler bambaşka tasarım ve DPI ayarlarına kavuştu, kulaklıklarsa benzersiz teknolojileri beraberinde getirdi. Pek tabii yeni nesil oyunlar, beraberlerinde yeni nesil oyuncu deneyimleri de yarattı. Bu deneyimleri en üst düzeyde yaşamak için de kaliteli bir kulaklık neredeyse "şart" oldu. Geçen yıllar içerisinde birbirinden farklı özellik ile donatılan kulaklıklar, günümüzde muazzam etiket fiyatlarına ulaşabiliyor. Özellikle döviz kurları sebebi ile ülkemizde kaliteli bir kulaklığa ulaşmak bir hayli zor. Fakat Asus TUF Gaming H3 Headset uygun fiyatı ile birçok kullanıcıyı mutlu edecek özellikler ile karşımıza çıkıyor.
Öncelikle tasarımdan başlayalım. Görselde de gördüğünüz üzere kulaklığın genel geçer tasarımı bir hayli kaliteli. Askı altı ve kulaklık pedleri ziyadesiyle yumuşak geçişlere sahip. Kafa için ayar yapmaya çalıştığımda halihazırda kullandığım kulaklıktan çok daha kolay bir şekilde değişim yapabildiğim gördüm. En büyük dertlerimden birisi uzun süre kullanımda baskı dolayısıyla kulaklarımın ağrıyacak derece zorlanmasıdır. Nitekim Asus TUF Gaming H3 Headset ile yaptığımız uzun süren WoW raid'leri esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kulaklığın bir diğer avantajı da terletmemesi! İlk başta "acaba?" diye düşündüğümüz bu rahatsız edici durum ile karşılaşmamak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağlamda kulaklıkta kullanılan malzemeler gayet kaliteli diyebiliriz. Özellikle kulaklığı taşıyan bağlantının çelik olması büyük bir avantaj.
Ürünün logosunun bulunduğu kısım ise sert plastikten imal edilmiş. Cihazımızın bir de mikrofonu bulunuyor. Açıkçası fiyatına göre böyle bir performans ile karşılaşmayı pek beklemiyorduk. Öncelikle Twitch yayınlarımda gayet kaliteli bir ses aldığımızı belirtmek isteriz.
Mikrofonun çoklu noktalardan ses alabilmesi sayesinde rahatlıkla konuşabildik. Yani iyice ağzımıza yaklaştırmak zorunda kalmadık. Kullandığımız haftalar boyunca herhangi bir cızırtı ile de karşılaşmadık. Mikrofonun çok uzun ya da kısa olmaması da ergonomik bir avantaj sunmuş. Pek tabii birçok üst seviye kulaklıkta bulunan mikrofon çıkarıp takma opsiyonu bu cihazda bulunmuyor. Sol kulaklık altında bulunan bir tuş yardımı ile cihazı tamamen kapatabiliyor ya da ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Özellikle giriş seviyesindeki birçok kulaklıkla olmayan bu ufak ama etkili özellik de kesinlikle fark yaratıyor.
Cihaz 3.5 mm sabit jak çıkışına sahip. Bu özelliği sayesinde PS4, PS5, PC ve Switch gibi cihazlarla da uyumlu şekilde çalışabiliyor. Kutu içerisinde 1.3 metre uzunluğunda bir kablo ve bu mesafeyi daha da uzatmak isteyenler için harici olarak 1.3 metre uzunluğunda başka bir uzatma kablosu da çıkıyor. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızdaysa 50mm sürücüler ve 32 Ohm Empedans değer verdiğini görüyoruz.
Ürünün kulaklık frekansı standart kabul edebileceğimiz 20 Hz ile 20KHz arasındayken, mikrofon frekansı da 50 Hz ile 10KHz arasında değer sunuyor.
Asus TUF Gaming H3 Headset an itibariyle farklı firmalarda 400 ile 500 TL bandı arasında satılıyor. Sunduğu özelliklere ve etiket fiyatına baktığımızda, gerçekten de kaliteli bir fiyat / performans ürünü ile karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Yaklaşık 1 ay boyunca aktif olarak test ettiğim bu ürün, özellikle giriş - orta seviye kulaklık arayanlara tavsiye ediyoruz.
Ertuğrul Süngü
CHIP Online Notu: %85
+ Kaliteli tasarım
+ Kafa ve kulak ağrıtmayan yumuşak malzeme
+Temel ihtiyaçların üzerinde teknolojik içerik
- RGB arayanlara hitap etmeyecektir
- USB çıkışının bulunmaması
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