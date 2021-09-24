Atmosferimiz Alarm Veriyor; Ozon Tabakasındaki Delik Rekora Gidiyor!

Dünya atmosferindeki ozon tabakası, atmosferik bir güneş kremi gibi gezegenimizi ve üzerindeki yaşamı Güneş'in yaydığı ultraviyole radyasyondan korumakla görevli. On yıllar önce ise, bilim insanları ozon tabakasındaki rahatsız edici bir delik için alarm vermeye başlamıştı. Hasarı iyileştirme konusunda ilerleme kaydetmiş olsak da, delik her yıl Güney Kutbu üzerinde yeniden ortaya çıkıyor ve Eylül veya Ekim aylarında maksimum boyutuna ulaşıyor.
Avrupa Uzay Ajansı'na göre, bu yılki delik, "son yılların en büyüklerinden biri" olacak şekilde şekilleniyor. ESA'nın Copernicus Sentinel-5P uydusu tarafından toplanan veriler, deliğin son iki hafta içinde büyüdüğünü ve "şimdi 1979'dan bu yana sezonun o aşamasında ozon deliklerinin %75'inden daha büyük olduğunu" gösteriyor. Bu da Antarktika'dan daha büyük olduğu anlamına geliyor.
1980'lerde, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, bazı aerosoller de dahil olmak üzere, ozon tabakasına zarar veren insan yapımı kimyasalları aşamalı olarak kaldırmayı kabul etmişti. ESA Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İnsan faaliyetleri tarafından yayılan ozon tabakasını incelten maddelerin bir kısmı onlarca yıldır stratosferde kalıyor, bu da ozon tabakasının iyileşmesinin çok yavaş ve uzun bir süreç olduğu anlamına geliyor" dedi...
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