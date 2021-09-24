Atmosferimiz Alarm Veriyor; Ozon Tabakasındaki Delik Rekora Gidiyor!

Bilim inanlarının onlarca yıl önce yaptığı uyarılara ve alınan önlemlere rağmen, atmosferdeki ozon tabakası büyümeye devam ederek rekora gidiyor!

24 Eylül 2021 00:02

Levent Öztürk