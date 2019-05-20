Audi A4 İçin Beklenen Makyaj Geldi
Audi'nin sevilen modeli A4, beklenen makyaj operasyonunu tamamladı. İşte yenilenen A4 ve sundukları...
- Levent Öztürk
Audi'nin gözde modellerinden olan A4, beklenen makyaja sonunda kavuştu. Aracın dış kısmındaki değişimler ilk bakışta fark edilebiliyor; yeni A4, artık A6 ve A7'ler ile çok daha yakın bir görünüşe sahip.
Öncelikle A4 artık Audi'nin Singleframe ön ızgarasının daha geniş ve daha düz bir yorumuna sahip ve yeni LED farları bulunuyor. 12 yeni renk seçeneğinin yanı sıra arabanın arka farları da A6 ve A7 ile daha uyumlu bir modern tasarıma sahip.
Aracın iç kısmında ise en büyük değişiklikler, konsolun üst kısmında görülebiliyor ve A4'ün eski infotainment sistemi Audi'nin en yeni 10.1 inçlik MMI dokunmatik ekranı ile değişmiş durumda. Bunun anlamı da, vitesin hemen yanında bulunan döner kontrol tekerleğinin kaybolmuş olması. Özelliklerin arasında doğal dilde arama, Wi-Fi hotspot ve Bang&Olufsen ses sistemi yer alıyor. A6, A7, A8 ve Q8'in içerisindeki daha yeni klima sistemlerinin aksine, A4'te iklim kontrolü için ikinci bir ekran bulunmuyor ve geleneksel fiziksel kontroller kullanılmaya devam ediliyor.
A4, daha önce olduğu gibi Virtual Cockpit (Sanal Kokpit) olarak adlandırılan 12.3 inçlik dijital gösterge topluluğunu yine kullanmış ve var olan diğer özelliklerin arasında Android telefonları arabanın anahtarı olarak kullanabilme yeteneği var. A4'ün cadde üzerinde park imkanı, trafik ışıkları ve benzeri bilgi sinyallerini almasını sağlayan Car-to-X özelliği de göze çarpıyor.
Yenilenen Audi A4, Avrupa'da altı farklı turboşarj motor ile sunulurken bunların üçü yakıt tasarrufu için 12-voltluk orta-hibrit güç sistemlerine sahip olacak. Audi S4 ise artık S4 TDI olarak değişerek 3 litrelik turbodizel V6 ve elektronik turbo kompresör ve 48-voltluk orta-hibrit sistem ile sunuluyor. 342 beygir gücü ve 516 pound-feet tork olarak derecelendirilen bu sistem S4 TDI sedanı 100 kilometre hıza 4.8 saniyede taşıyacak. Ayrıca bu motor Avrupa'nın en yeni S6 ve S7 modellerinde de yer alacak.
Ancak Audi, Avrupa'nın dışındaki S4 modellerinin 3 litrelik benzinli V6 sistemini kullanmaya devam edeceğini söylüyor.
Yeni Audi A4 modelleri, sonbahar aylarında satışa sunulacak...
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