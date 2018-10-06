Audi'nin Yeni "Aynalarını" Samsung Üretecek

Audi'nin geleneksel aynalarının yerini alacak olan "ekran aynalar" Samsung imzası ile geliyor!

Samsung Audi'nin aynalarını üretecek

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