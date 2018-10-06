Audi'nin Yeni "Aynalarını" Samsung Üretecek
Audi'nin geleneksel aynalarının yerini alacak olan "ekran aynalar" Samsung imzası ile geliyor!
Birçok otomobil üreticisi gibi, Audi de tamamen elektrikli araçlara yöneliyor. Şirket, kısa bir süre önce ilk elektrikli SUV olan E-Tron'u tanıttı. Araç 2019'un ortasına doğru sunulacak ve ilgilenen müşteriler 1.000 dolar karşılığında şimdiden araçlarını ayırtabiliyor. Şimdi de holdingin görüntü ortağı Samsung Display, Audi'nin ilk elektrikli SUV'u için, yeni ayna sisteminin OLED ekranlarını tedarik edeceğini doğruladı.
Samsung Display, Audi SUV'un tüm ünitelerinde mevcut olacak 7 inç OLED ekranları sağladığını doğruladı. Aracın geleneksel yan aynaları olmadığı için Audi'nin yenilikçi yan ayna sistemi, bu ekranları kullanıyor.
Sanal yan ayna sisteminin kullandığı bu 7 inçlik OLED ekranlar, her iki ön kapıdaki tutamağın hemen üstüne monte ediliyorlar. Arka görüş kameraları da bu ekranlara bağlanıyor. Sürücüler, sokak köşelerini dönerken, otobanda araçlarını sürerken veya park etme sırasında farklı açılara geçiş yapabiliyor.
Bu sistem geleneksel yan aynaların yerini alıyor ve sürücüler, dokunmatik ekranlarda parmaklarını kullanarak görüntüleri ayarlayabiliyor. Bu, Samsung'un Alman otomobil devi için yaptığı ilk ekran tedarikçiliği de değil. Samsung Display, benzer şekilde geçen yılın üst seviye Audi A8 sedan araçları için de 5.7 inç OLED paneller sağlamıştı.
Ayrıca OLED ekranlar, Samsung ve Audi'nin birlikte çalıştığı tek bileşen de değil. Samsung, Exynos işlemcilerin Audi'nin bilgi-eğlence sistemlerinde kullanılacağını da daha önce doğrulamıştı. Audi Progressive SemiConductor Programı da iki yıl önce Samsung'u bir ortak olarak ilan etmişti.
Levent Öztürk
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