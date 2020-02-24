Avengers Endgame'de "Ufak" Bir Görsel Hata Bulundu!

Görünene göre portfolyosunda Yüzüklerin Efendisi, Avatar ve en büyük Hollywood filmlerinin pek çoğunun bulunduğu, büyük ve etkileyici bir geçmişe sahip olan görsel efekt stüdyosu Weta Digital de hata yapabiliyor ve bunları kabul da ediyor. Her ne kadar ekip, 2012 yılında Avengers'ta ilk defa görülmesinin ardından Marvel'in en büyük kötülerinden Thanos'un görsel etkilerini oldukça geliştirmiş olsa da, dikkatli hayranlar Avengers: Endgame'de bir hata fark ettiler. Buna karşılık da Weta'nın VFX denetmeni Matt Aitken, Corridor Crew ile 15 dakikalık bir Endgame tartışmasında yer aldı ve hayranların gördükleri hatayı açıkladı.
Bu küçük hata, Thanos'un Iron Man (Demir Adam) ile büyük savaşı sırasında bir sahnede eldivenini ve eldiveninden görülebilen elini içeriyor. Başka bir deyişle, eldivenin içerisindeki parmak uçları görülüyor.
Avengers ve Thanos'un savaşını izleyen Aitken "keşke bunu zamanında yakalamış olsaydık" cümlesini kurdu. Bu hata ile beraber "her zaman yapılabilecek daha fazla şeyin olduğunun" bir kez daha görüldüğünü söyleyen Aitken, Josh Brolin'i (Thanos) sette sınırlamak istemediklerini ve bu yüzden de zırhı onun hareketlerine oturtmaları gerektiğini söyledi. Bu tip küçük hataların oluşmasının da normal görülmesi gerektiğini belirtti.
Avengers: Endgame, Oscar Ödülleri'nde en iyi görsel etki kategorisinde aday gösterilmiş ancak ödülü 1917'ye kaybetmişti.
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