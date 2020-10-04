Avrupa Birliği'nden Telefon Devlerini Üzecek "Uygulama Kararı"

Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı yasa, telefonlarda çoğu zaman hoşlanmadığımız ve kaldırılmayan ek yazılımları kaldırılabilir hale getirebilir!

AB'den ek yazılım hareketi!

Bugün çoğu telefonla gelen ek yazılımları kaldırmanıza izin verilmiyor. Bu tür uygulamalar sadece depolama alanında yer kaplamakla yetinmiyor, pazarlama amaçlı olarak da kullanılıyor. Ancak telefon üreticileri yakında bu uygulamaları kaldırmaya yönelik bir yol sunmak zorunda kalabilirler.

Financial Times'ın raporuna göre Avrupa Birliği, telefon üreticilerinin kullanıcılara ek yazılımları kaldırmaya yönelik bir yol sunmasını sağlayacak bir yasayı kabul etmeyi planlıyor. Dijital Hizmetler Yasası olarak tanımlanan yasa, Amazon, Google ve Apple gibi büyük firmaların bazı davranışlarını kontrol altına almayı amaçlıyor. Yasanın taslak sürümünde bahsedilen önlemler arasında markaların kendi ticari amaçları için veri toplamasını kısıtlamak var.

Yasa, Play Store ve App Store gibi mağazaların başka işler tarafından toplanan reklam verilerini kullanmasını yasaklamaktan da bahsediyor. Yasa, büyük teknoloji firmalarının kendi hizmetlerine ayrıcalık tanımasını durdurmayı da amaçlıyor.

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