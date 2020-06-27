Avrupa'nın En İyi 16 Takımı, PCS1 Avrupa Büyük Finalleri İçin Karşılaşıyor

The PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Continental Series (PCS) 1 Avrupa Büyük Finalleri, 27 Haziran Cumartesi günü 19:00'da başlayacak ve bölgenin en iyi takımlarından 16'sı 200.000 Amerikan Doları tutarındaki ödül havuzundan daha büyük payı almak için mücadele edecek.