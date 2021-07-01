Microsft'a, "Tamir Edilebilir Cihazlar" Üretmesi İçin Çağrı Yaptılar

Son birkaç yılda yayılan 'Onarım Hakkı' hareketi Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerini baskı altına alıyor. En son yaşanan gelişmede, e-atıkların çevresel etkilerini denetleyen bir gözlemci olan As You Sow, Microsoft'u ürünlerinin onarılabilirliğini arttıran politikaları benimsemeye teşvik eden bir paydaş kararı sundu.
Microsoft geçmişte daha yeşil kampüsler inşa etme vaadiyle çevreye önem verdiğini söylemiş olsa da, As You Sow bunun yeterli olmadığını ve ürünlerinin ürettiği e-atık miktarının da azaltılması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de Onarım Hakkının başarılı bir şekilde uygulanması gerekiyor.
As You Sow'un atık programı koordinatörü Kelly McBee'nin söylediğine göre "Microsoft kendisini iklim ve çevre konusunda lider olarak konumlandırıyor, ancak tüketicinin cihaz tamir edilebilirliğine erişimini kısıtlayarak cihazlarının vaktinden önce çöpe atılmasını kolaylaştırıyor. Sürdürülebilirlik konusunda gerçek bir adım atmak ve değerli metaller de dahil olmak üzere sınırlı kaynakların çıkarılması üzerindeki baskıyı hafifletmek için firmanın, onarıma yaygın erişimi kolaylaştırarak cihazlarının kullanım ömrünü uzatması gerekiyor."
Microsoft geçtiğimiz yıl bu on yılın sonuna kadar karbon nötr olmayı planladığını açıklamıştı ve McBee bu konuda da bazı eleştiriler yapıyor: "Microsoft'un 2030 yılına kadar karbon negatif olma taahhüdünü gerçek anlamda sürdürmesi için, tüketicilerin cihazlarını yeni bir tane satın almaktan daha kolay tamir ettirebilmelerini sağlamalı. Önemli bir ilk adım, bu karar ve mevcut federal mevzuat ana hatlarıyla belirtildiği gibi, onarım araçlarının, parçaların ve talimatların kamu tarafından sağlanmasını dikkate alan bir firma olacaktır."
Microsoft ise açıkça bu fikre karşı çıkıyor. Hatta şirketin böyle bir yasayı "varoluşsal bir tehdit" olarak gördüğü de iddia ediliyor.
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