Baidu'nun Seviye 4 minibüsleri hazır...
Baidu, Seviye 4 otonom minibüslerini Çin'den sonra Japonya'da kullanacak...
Baidu, sadece Çin'de değil aynı zamanda diğer ülkelerde de kullanıma sunmak için Seviye 4 otonom minibüslerinin seri üretimine geçmiş durumda. Firmanın Çin dışındaki ilk hedefi ise Japonya olarak gözüküyor. Çinli teknoloji firması, önümüzdeki yıl Japonya'da otonom bir minibüs hizmeti başlatmak için Softbank'in alt firması SB Drive ile bir anlaşmaya vardı.
İkili, Pekin, Shenzhen, Pingtan ve Wuhan gibi seçili Çin şehirlerindeki testlerin ardından 2019'un başlarında Tokyo'ya ve diğer Japonya şehirlerine 10 adet "Apolong" otobüsü getirecek. 14 koltuklu bu otobüsler öncelikli olarak turizm alanları, parklar, endüstriyel kampüsler, havaalanları ve diğer sınırlı alanlarda çalışmaya başlayacaklar.
Ayrıca Baidu, yıllık AI geliştirici konferansında yaptığı duyuru ile Çinli otobüs üreticisi King Long'un yardımı ile 100 adet Apolong aracını üretmeyi başardığını söyledi. Apolong, Baidu'nun Apollo açık kaynaklı platformu ile güçlendirilirken, seçili şartlarda insan desteğine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi anlamına gelen Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip. Konferans sırasında sunulan Apollo'nun son sürümü, vale parkı desteğine sahip ve sürücünün yorgunluğunu belirlemek için Baidu'nun yüz tanıma yetenekli yazılımını kullanıyor.
Baidu, Apollo 3.0'ı tanıtmanın yanı sıra Mobileye'ın teknolojisini kullanmak için Intel ile bir ortaklık kurduğunu da açıkladı.
Levent Öztürk
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