Baidu'nun Seviye 4 minibüsleri hazır...

Baidu, Seviye 4 otonom minibüslerini Çin'den sonra Japonya'da kullanacak...

Baidu Çin'den sonra Japonya'ya gidecek...

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